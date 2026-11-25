8 đồn Biên phòng thuộc BĐBP Tuyên Quang (Việt Nam) tổ chức hội đàm nghiệp vụ với Đại đội Quản lý biên giới MaLyPho, Chi đội Quản lý biên gới Văn Sơn (Trung Quốc).

Chủ động phối hợp, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa

Quản lý đoạn biên giới dài 277,899 km tiếp giáp với Trung Quốc, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tuyên Quang đảm nhiệm địa bàn có 17 xã biên giới, với hơn 225.000 người thuộc 19 dân tộc cùng sinh sống. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, trong khi hoạt động của các loại tội phạm xuyên biên giới tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, bảo vệ biên giới và tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Trong năm 2026, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn cơ bản ổn định. Tuy nhiên, hoạt động của các đối tượng vi phạm pháp luật vẫn diễn biến khó lường, nhất là tình trạng cấu kết giữa các đối tượng ở hai bên biên giới. Trước thực tế đó, BĐBP tỉnh Tuyên Quang xác định phối hợp đối ngoại với lực lượng chức năng phía Trung Quốc là một trong những giải pháp quan trọng nhằm chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở.

Các hoạt động hội đàm, trao đổi thông tin, tuần tra liên hợp, gặp gỡ trên biên giới và duy trì đường dây nóng được thực hiện thường xuyên. Qua đó, hai bên kịp thời thông báo tình hình, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý biên giới, cửa khẩu, phòng chống tội phạm và những hành vi vi phạm quy chế biên giới.

Trong năm, hai bên đã tổ chức 3 cuộc tuần tra liên hợp thực thi pháp luật trên biên giới với 72 đội, 720 lượt thành viên tham gia; tổ chức 42 đoàn hội đàm với 385 thành viên; trao đổi 515 thư và thực hiện 146 cuộc điện đàm. Ngoài ra, lực lượng chức năng hai bên còn tổ chức 36 lần gặp gỡ, trao đổi trực tiếp trên biên giới với 278 thành viên tham gia.

Nội dung phối hợp tập trung vào công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và giải quyết các vụ việc phát sinh. Đây không chỉ là hoạt động phối hợp nghiệp vụ giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước mà còn góp phần phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra, hạn chế nguy cơ người dân bị lôi kéo, tiếp tay cho các hoạt động trái phép qua biên giới.

Đồn Biên phòng Bạch Đích, BĐBP Tuyên Quang (Việt Nam) ký kết biên bản tuần tra liên hợp với Trạm Hội ngộ Hội đàm khu vực Phú Ninh, Quân Giải phóng nhân dân (Trung Quốc).

Nâng cao ý thức pháp luật từ trách nhiệm bảo vệ biên giới

Đối với địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc quản lý, bảo vệ biên giới không thể chỉ dựa vào hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng mà cần có sự tham gia tích cực của nhân dân. Khi người dân hiểu rõ các quy định về biên giới quốc gia, xuất nhập cảnh, hoạt động qua lại biên giới và trách nhiệm bảo vệ đường biên, mốc giới, ý thức tự giác chấp hành pháp luật sẽ trở thành yếu tố quan trọng góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

Từ yêu cầu đó, công tác đối ngoại biên phòng được BĐBP tỉnh Tuyên Quang gắn với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động quần chúng và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Việc phối hợp trao đổi thông tin, xử lý các vụ việc giữa lực lượng chức năng hai bên góp phần tạo môi trường ổn định để triển khai công tác quản lý địa bàn, hướng dẫn người dân nhận diện những hành vi vi phạm, nâng cao trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Hoàng Ngọc Định, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, công tác đối ngoại biên phòng có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Vì vậy, đơn vị luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các đồn biên phòng duy trì quan hệ phối hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phía đối diện; chủ động trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Theo Đại tá Hoàng Ngọc Định, hiệu quả của công tác đối ngoại không chỉ nằm ở việc duy trì các cơ chế hội đàm, tuần tra hay trao đổi nghiệp vụ, mà còn ở khả năng phòng ngừa vi phạm, giữ ổn định địa bàn và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Khi quan hệ phối hợp giữa lực lượng hai bên được củng cố, công tác quản lý biên giới sẽ thuận lợi hơn, những nguy cơ phát sinh từ hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và các loại tội phạm xuyên biên giới cũng được chủ động nhận diện, ngăn chặn.

Đồng thời, BĐBP tỉnh chú trọng kết hợp công tác đối ngoại biên phòng với đối ngoại nhân dân, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân trong xây dựng khu vực biên giới ổn định. Các hoạt động hỗ trợ đời sống, đồng hành chuyển đổi số, tuyên truyền bằng những phương pháp gần gũi, phù hợp với điều kiện của đồng bào cũng góp phần giúp người dân tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức và chủ động hơn trong thực hiện các quy định của pháp luật.

Tiếp tục đổi mới công tác phối hợp năm 2027

Năm 2027, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP về công tác đối ngoại biên phòng; duy trì thường xuyên cơ chế liên lạc nghiệp vụ, trao đổi thông tin với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phía Trung Quốc. Trọng tâm là phối hợp xử lý tốt các vụ việc phát sinh, tăng cường tuần tra liên hợp, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực biên giới, cửa khẩu.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới năm 2027, thúc đẩy hoạt động kết nghĩa Đồn - Trạm và các cụm dân cư hai bên biên giới. Công tác đối ngoại biên phòng sẽ tiếp tục được gắn kết chặt chẽ với đối ngoại nhân dân, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và phát triển kinh tế - xã hội vùng biên.