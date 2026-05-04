XEM CLIP:

Sáng 4/5, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa bước đầu xác định nguyên nhân vụ ô tô chèn ngã xe máy trên Quốc lộ 1A (đoạn qua tỉnh Thanh Hóa) là do tài xế phát sinh mâu thuẫn với người thân trên xe, dẫn đến thiếu quan sát khi chuyển làn.

Trước đó, ngày 1/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một ô tô con đang lưu thông trên Quốc lộ 1A thì bất ngờ đánh lái sang phải, chèn ngã một người đàn ông đi xe máy.

Ngay sau khi clip được đăng tải, cộng đồng mạng bày tỏ sự bức xúc và đề nghị xử lý nghiêm hành vi có dấu hiệu cố ý gây tai nạn của tài xế.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm việc với các bên liên quan.

Tài xế ô tô thiếu tập trung dẫn đến va chạm với người lái xe máy. Ảnh chụp màn hình

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 15h ngày 1/5, tài xế N.Đ.S. (SN 1980, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển ô tô mang BKS 36A-691.XX, chở theo mẹ đẻ, vợ và con gái, lưu thông theo hướng Thanh Hóa - Ninh Bình.

Khi đến Km 296+270 Quốc lộ 1A, do thiếu chú ý quan sát và chuyển làn đường không đúng quy định, ô tô của anh S. đã va chạm với xe máy BKS 36C2-424.XX do anh L.V.D. (SN 1983, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Sau khi va chạm xảy ra, được người thân trên xe nhắc nhở, tài xế S. đã dừng phương tiện cách hiện trường khoảng 200m. Sau đó, anh S. cùng gia đình đưa nạn nhân vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Làm việc với lực lượng chức năng, anh L.V.D. (người đi xe máy) khẳng định giữa anh và tài xế ô tô không hề quen biết hay có mâu thuẫn cá nhân từ trước; còn tài xế ô tô khai nhận trong quá trình di chuyển, do phát sinh mâu thuẫn với mẹ đẻ nên mất tập trung.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.