Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CÚP QG BRAZIL 2025 – TỨ KẾT

11/09

05:00

Fluminense 2-0 Bahia BA

11/09

07:30

Corinthians 2-0 Atl Paranaense

VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG 2

11/09

07:30

Millonarios 1-0 Deportivo Pasto

VĐQG COSTA RICA 2025/26 – VÒNG 7

11/09

08:00

Puntarenas 3-1 Deportivo Saprissa

11/09

09:00

Cartagines - Herediano