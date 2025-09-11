Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
CÚP QG BRAZIL 2025 – TỨ KẾT
11/09
05:00
Fluminense 2-0 Bahia BA
11/09
07:30
Corinthians 2-0 Atl Paranaense
VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG 2
11/09
07:30
Millonarios 1-0 Deportivo Pasto
VĐQG COSTA RICA 2025/26 – VÒNG 7
11/09
08:00
Puntarenas 3-1 Deportivo Saprissa
11/09
09:00
Cartagines - Herediano
