Đại sứ Mỹ tại Ukraine Jules Davis. Ảnh: Financial Times

Theo tạp chí Financial Times, bà Davis đã giữ chức quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine gần một năm và sẽ rời đi vào tháng 6/2026.

Bà Davis rời đi vào thời điểm quan trọng, khi các cuộc đàm phán hòa bình đang bế tắc và Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công Ukraine vào mùa hè. Financial Times trích dẫn lời 3 người thân cận với nhà ngoại giao này tiết lộ bà cảm thấy thất vọng với vai trò của mình trong bối cảnh bất đồng với Tổng thống Mỹ Donald Trump về sự ủng hộ ngày càng giảm sút của ông dành cho Ukraine.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết thông tin bà Davis từ chức vì những bất đồng với ông Trump là sai sự thật.

Ông Pigott nói: “Đại sứ Davis luôn là người ủng hộ kiên định những nỗ lực của chính quyền Trump nhằm mang lại một nền hòa bình bền vững giữa Nga và Ukraine. Bà sẽ tiếp tục thúc đẩy các chính sách của Tổng thống Trump cho đến khi chính thức rời Kiev vào tháng 6/2026 và nghỉ hưu sau 30 năm cống hiến xuất sắc với tư cách một viên chức ngoại giao chuyên nghiệp".

Người tiền nhiệm của bà Davis là Bridget Brink hồi tháng 4/2025 cũng từ chức vì bất đồng với Tổng thống Trump. Bà Brink, người ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine, cho biết bà phản đối áp lực do Nhà Trắng áp đặt với Kiev trong khi lại bỏ qua cho Moscow.

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã gặp khó khăn trong việc giữ chân các đại sứ trong cả 2 nhiệm kỳ của ông Trump. Năm 2019, ông Trump đã triệu hồi Đại sứ Mỹ tại Ukraine khi đó Marie Yovanovitch với lý do bà Yovanovitch "không trung thành" và "gây rắc rối". Bà Yovanovitch về sau là nhân chứng quan trọng trong các phiên điều trần của Quốc hội Mỹ trong vụ luận tội ông Trump lần đầu tiên vào cuối năm 2019.