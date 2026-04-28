Tờ Kyiv Independent dẫn lời bà Olha Reshetylova, một thanh tra quân sự của Ukraine hôm 27/4 cho biết nghiên cứu trên chỉ ra rằng các đợt triển khai kéo dài dẫn tới căng thẳng tâm lý nghiêm trọng, làm giảm hiệu quả chiến đấu. "Mọi thứ vượt quá 40 ngày đều không được coi là hiệu quả", bà Reshetylova nói và cho rằng các chỉ huy nên xem xét các phát hiện này.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về hệ thống huy động quân của Ukraine khi việc tuyển quân và luân chuyển binh sĩ của nước này đã gặp nhiều thách thức dai dẳng trong thời gian diễn ra xung đột với Nga. Quân đội Ukraine đã phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân lực và các đợt triển khai kéo dài, một số binh sĩ phải ở lại vị trí trong nhiều tháng do thiếu người thay thế.

Bà Reshetylova lưu ý, các quy định hiện hành giới hạn thời gian ở một vị trí là 15 ngày, nhưng quy tắc này hầu như bị bỏ qua, khiến một số binh sĩ được triển khai trong nhiều tháng hoặc lâu hơn mà không được luân chuyển. "Đây là một quy tắc lỗi thời mà không ai tuân theo, điều đó có nghĩa là trên thực tế không có giới hạn nào cả".

Nhà thanh tra này tiết lộ văn phòng của bà đang chuẩn bị các đề xuất để trình lên Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi nhằm sửa đổi các quy định về thời gian đóng quân ở tiền tuyến. Bà liên kết vấn đề này với việc huy động quân và lập các điều khoản phục vụ rõ ràng hơn để có thể giúp giải quyết tình trạng thiếu nhân sự.

"Sự chắc chắn sẽ giúp mọi người quyết định tham gia nghĩa vụ quân sự. Chúng ta nên đề nghị mọi người gia nhập quân đội trong 2 - 3 năm. Theo tôi, điều đó sẽ công bằng", bà Reshetylova nhấn mạnh.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 24/4 đã cách chức các chỉ huy thuộc Lữ đoàn cơ giới số 14 và Quân đoàn 10 với cáo buộc để mất vị trí, hỗ trợ không đầy đủ cho binh sĩ ở tiền tuyến và che giấu tình hình thực tế ở tuyến đầu.