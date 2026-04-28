Hãng thông tấn RBC Ukraine đưa tin, người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat đêm 27/4 cho biết các hệ thống phòng không của nước này đang đối mặt với nguy cơ bị thiếu hụt tên lửa.

“Tên lửa PAC-3 của hệ thống Patriot vẫn là giải pháp tối ưu để chống lại các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo. Trong suốt mùa đông năm ngoái, Nga đã phóng hơn 700 tên lửa. Một lượng lớn trong số đó là các tên lửa đạn đạo như Kinzhal, Iskander, KN-23 và tên lửa từ hệ thống phòng không S-400. Trong 3 tháng qua, chúng tôi ghi nhận khoảng 15 cuộc tấn công quy mô lớn. Điều này dẫn đến sự cạn kiệt kho dự trữ tên lửa, không chỉ với Patriot mà còn các hệ thống phòng không xuất xứ từ phương Tây khác như NASAMS và IRIS-T”, ông Ihnat nói.

Xe phóng tên lửa của hệ thống Patriot. Ảnh: Army Recognition

Theo phát ngôn viên Không quân Ukraine, giới lãnh đạo Kiev đang tích cực thực hiện các nỗ lực ngoại giao nhằm đảm bảo nguồn cung tên lửa từ nước ngoài, trong đó bao gồm các cuộc đàm phán với giới chức chính trị và quân sự ở nhiều quốc gia châu Âu và trên toàn thế giới.

Nga mở đường hướng về Sloviansk

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn TASS hôm nay (28/4), chuyên gia quân sự Andrei Marochko cho biết các lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine mới đây đã giành quyền kiểm soát khu định cư Ozerne (Ilichivka) ở tỉnh Donetsk, từ đó mở đường hướng đến thành phố Sloviansk.

“Theo hướng Ozerne, các quân nhân Nga đang chuẩn bị cho một ‘đầu cầu’ vững chắc cho việc tiến về phía tây nhằm vào thành phố Sloviansk”, ông Marochko nhận xét.

Theo bản đồ cập nhật tình hình chiến sự do chuyên trang Deep State cung cấp, Kiev hiện vẫn kiểm soát một phần khu định cư Ozerne, trong khi vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh giữa quân phòng thủ Ukraine và các lực lượng Nga đang bao trùm toàn bộ phía bắc nơi này.