SEA Games 33 đã đi qua, phía trước là VCK U23 châu Á và bóng đá Thái Lan vẫn còn chìm trong thất vọng.

Trên Thai Rath, nhà báo Bi Bang Pakon thừa nhận bóng đá Thái Lan đang lạc hậu, trong khi Việt Nam vượt lên bằng lộ trình phát triển rõ ràng.

Thai Rath liên tục đăng những bài viết về sự tụt hậu của bóng đá Thái Lan. Ảnh: S.N

Tác giả Bang Pakon cay đắng nhìn lại trận chung kết: “Từ khi theo dõi các đội tuyển bóng đá Thái Lan, phải thừa nhận chung kết SEA Games là nỗi đau, sự hụt hẫng và thất vọng lớn nhất mà tôi từng trải qua.

Hiệp 1, U22 Thái Lan dẫn U22 Việt Nam 2-0. Tất cả đều hân hoan, vui vẻ, ai cũng tin chắc rằng tấm HCV sẽ nằm gọn trong túi.

Nhưng sang hiệp 2, mọi thứ đảo chiều hoàn toàn, như một bộ phim khác. Chúng ta mắc sai lầm dẫn đến quả phạt đền, khiến toàn bộ thế trận và tâm lý nghiêng về U22 Việt Nam.

‘Những chiến binh Sao Vàng’ ngược dòng thắng 3-2, giật lấy tấm HCV khỏi tay chúng ta một cách đau đớn”.

Theo nhà báo, thất bại trước U22 Việt Nam phản ánh sự khác biệt về tư duy và cấu trúc phát triển giữa hai nền bóng đá.

“Thất bại này buộc chúng ta phải thừa nhận rằng, bóng đá Việt Nam phát triển một cách bài bản, có hệ thống, đạt được những thành công cụ thể, nhìn rõ như thể chạm tay vào được.

Cả ĐTQG lẫn các đội trẻ của họ đều vô địch Đông Nam Á vài tháng trước, rồi khép lại năm bằng tấm HCV SEA Games.

Ngược với Việt Nam, năm nay, bóng đá Thái Lan trắng tay ở mọi đấu trường, mặc nhiên trở thành ‘vai phụ’ của khu vực. Nguyên nhân là chúng ta không có mục tiêu phát triển rõ ràng.

Mỗi giải đấu, mỗi giải pháp đều chỉ mang tính chữa cháy. Không có quy hoạch tổng thể, không biết bóng đá Thái Lan sẽ đi về đâu. Miệng thì luôn nói ‘vượt qua Đông Nam Á’, nhưng thực tế, điều đó chưa bao giờ làm được”.

Bang Pakong là người ủng hộ Madam Pang (bị một số ý kiến cho rằng nên từ chức), chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), trong việc minh bạch tổ chức và tài chính, xây dựng chiến lược dài hạn.

Bóng đá trẻ Việt Nam được xây dựng bài bản hơn Thái Lan. Ảnh: S.N

Nhà báo nêu thực trạng bóng đá Thái Lan: một cấu trúc đã ngừng vận động.

“Trong nhiều năm qua, Thái Lan thường mổ xẻ thất bại thông qua kết quả, HLV hay cầu thủ, chiến thuật. Nhưng nhìn sâu hơn, vấn đề cốt lõi không nằm trong 90 phút thi đấu.

Nó nằm ở tư duy. Cấu trúc toàn hệ thống đã lạc hậu và trì trệ. Sự phát triển không thể chỉ dựa vào ‘tài năng’ hay ‘niềm tin’, mà cần được vận hành bằng hệ sinh thái bóng đá, kết nối mọi thành phần một cách bài bản và đồng bộ.

Ở điểm này, Thái Lan đang tụt hậu rõ rệt. Điều đáng lo nhất không phải chúng ta ‘đi xuống’, mà là đứng yên, trong khi đối thủ không ngừng tiến lên có hệ thống.

Giống như Nhật Bản hay Hàn Quốc, Việt Nam đầu tư nghiêm túc cho cấu trúc dài hạn, xây dựng hệ thống có thể liên tục sản sinh cầu thủ chất lượng.

Thời gian trôi qua, khoảng cách vì thế ngày càng bị nới rộng. Còn chúng ta, thất vọng, đau buồn… rồi sao nữa?”.

