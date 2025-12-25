Đưa ra quyết định chia tay sau SEA Games 33, nhưng HLV Mai Đức Chung suy nghĩ lại khi VFF thuyết phục ông tiếp tục gắn bó với tuyển nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung cho biết ông rất vinh dự vì được VFF tin tưởng, đồng thời khẳng định cùng Ban huấn luyện và các cầu thủ tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị, quyết tâm thi đấu với phong độ cao nhất tại VCK Asian Cup 2026.

HLV Mai Đức Chung có nhiều năm gắn bó với tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: S.N

Về phía VFF, ông Nguyễn Sỹ Hiển – Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia đánh giá việc HLV Mai Đức Chung đảm trách vị trí HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam ở thời điểm này là lựa chọn phù hợp nhất, bảo đảm sự kế thừa về lực lượng, chiến thuật và định hướng phát triển.

“HLV Mai Đức Chung dày dạn kinh nghiệm, có uy tín với tuyển nữ Việt Nam. Các cầu thủ rất hiểu triết lý, phương pháp huấn luyện của HLV trưởng, đồng thời bản thân ông Chung cũng nắm rõ năng lực, tâm lý và đặc điểm của từng cầu thủ”, ông Nguyễn Sỹ Hiển đánh giá.

Theo kế hoạch, trong tháng 1/2026, tuyển nữ tập trung và tập huấn tại Trung Quốc, dự kiến thi đấu 2 trận giao hữu. Tiếp đó, đội sang Australia – quốc gia đăng cai VCK Asian Cup 2026, để tập huấn đợt hai, với 1 trận giao hữu trước khi chính thức bước vào giải đấu.

Tại giải vô địch châu Á 2026, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc). Giải đấu diễn ra từ 1/3 đến 21/3/2026 tại ba thành phố Sydney, Perth và Gold Coast. Thành tích của Asian Cup nữ 2026 được tính để xét suất châu Á tham dự World Cup nữ 2027.