Ngày 26/12, U23 Việt Nam lên đường sang Qatar tập huấn chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026. Tiền đạo Văn Thuận tự tin nói: "Chúng tôi có tinh thần rất tốt. Trước khi bước vào giải châu Á, U23 Việt Nam có một trận giao hữu với U23 Syria giúp đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng".

Chân sút U23 Việt Nam cho biết cá nhân anh chuẩn bị một ít nem chua mang đi, bởi đồ ăn ở Qatar không hợp. Ngoài ra, BHL phát cho cầu thủ đầy đủ đồ dùng, đặc biệt là áo phao để giữ ấm cơ thể. Về chuyên môn, Văn Thuận thừa nhận còn nhiều điểm cần phải hoàn thiện sau SEA Games 33.

Tiền đạo Văn Thuận. Ảnh: S.N

“Tôi muốn cải thiện tinh thần thi đấu, đồng thời nâng cao thể hình, thể lực từng bước một để hướng tới những mục tiêu lớn hơn. Với các đối thủ lớn ở giải đấu sắp tới, do chưa đối đầu với họ nên phải vào giải chúng tôi mới cảm nhận được", Văn Thuận nói.

Khi được hỏi vui về khả năng đi xem Cristiano Ronaldo thi đấu, bởi đội đóng quân gần sân của Al Nassr tại Saudi Arabia, Văn Thuận tỏ ra rất háo hức: “Tôi cũng chưa biết, nhưng nếu được gặp thì tuyệt vời quá”.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam lên đường sang Qatar tập huấn vào lúc 8h55 ngày 26/12, có một trận giao hữu với U23 Syria tại đây. Ngày 1/1/2026, thầy trò HLV Kim Sang Sik di chuyển sang Saudi Arabia tham dự VCK U23 châu Á. Ở giải đấu này, Đình Bắc và các đồng đội nằm ở bảng A cùng U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Saudi Arabia.