Một năm 3 chức vô địch Đông Nam Á

Ngay những ngày đầu năm 2025, tuyển Việt Nam giành chiến thắng đầy cảm xúc trước chủ nhà Thái Lan, đăng quang ASEAN Cup. Với cấp độ đội tuyển trẻ, U23 Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải U23 Đông Nam Á, sau đó lấy vé dự VCK U23 châu Á 2026.

Khép lại một năm đầy thành công là tấm HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam, sau khi lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại U22 Thái Lan trong trận chung kết.

U22 Việt Nam xuất sắc giành HCV SEA Games. Ảnh: S.N

Theo đánh giá của VFF, năm 2025 được xem là giai đoạn bản lề, tạo tiền đề quan trọng để ĐTQG Việt Nam tái cấu trúc lực lượng và chuẩn bị cho chu kỳ phát triển tiếp theo.

Trong khi đó, đội U22/U23 Việt Nam tiếp tục là lực lượng được VFF đầu tư trọng điểm trong năm 2025. Đội trải qua 7 đợt tập trung, tập huấn và thi đấu quốc tế, trong đó có các giải giao hữu chất lượng cao tại Trung Quốc với sự góp mặt của những đối thủ hàng đầu châu lục như U23 Hàn Quốc, Uzbekistan và đội chủ nhà Trung Quốc. Sự chuẩn bị này giúp U22/23 Việt Nam thống trị khu vực với ngôi vô địch Đông Nam Á và HCV SEA Games 33.

Thành công của các đội tuyển trong năm 2025 là minh chứng sinh động cho hiệu quả của quá trình chuẩn bị dài hạn, khoa học và có chiều sâu mà bóng đá Việt Nam kiên trì triển khai.

7 đội tuyển đoạt vé dự VCK châu Á

Dưới sự định hướng chiến lược và đầu tư có trọng tâm của VFF, bóng đá Việt Nam tạo nên dấu mốc quan trọng khi có tới 7 đội tuyển giành quyền tham dự các VCK châu Á trong giai đoạn 2025-2026. Thành tích mang tính lịch sử này là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn trong việc phát triển nội lực, nâng cao chất lượng đào tạo trẻ và xây dựng lộ trình phát triển bền vững cho hệ thống các đội tuyển quốc gia.

U17 Việt Nam là một trong bảy đội tuyển trẻ giành vé dự VCK châu Á. Ảnh: S.N

Ngoài ra, các đội tuyển futsal nam-nữ, tuyển nữ Việt Nam, cũng để lại nhiều dấu ấn trong năm 2025. Đặc biệt, tại SEA Games 33, tuyển futsal nữ Việt Nam mang đến niềm tự hào lớn cho người hâm mộ khi lần đầu tiên trong lịch sử giành HCV.

Việc kiên định lấy phát triển nội lực, đào tạo trẻ làm nền tảng, kết hợp hài hòa giữa thành tích trước mắt và mục tiêu dài hạn, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, công tác tổ chức và quản lý giúp bóng đá Việt Nam duy trì được sự ổn định, tính kế thừa và sức cạnh tranh trong bối cảnh khu vực và châu lục không ngừng phát triển.

Sự đầu tư của VFF giúp bóng đá Việt Nam có một năm thành công toàn diện. Ảnh: S.N

Những dấu ấn của năm 2025 vì vậy không chỉ mang ý nghĩa thành tích, mà còn tạo tiền đề quan trọng để bóng đá Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại khu vực Đông Nam Á, từng bước khẳng định hình ảnh và năng lực cạnh tranh trên bản đồ bóng đá châu lục cũng như thế giới.