Lo Mỹ chậm giao tên lửa Tomahawk 5 năm, Đức lập tức săn hàng nghìn tên lửa tầm xa châu Âu, nổi bật là dòng tên lửa Bars của Ukraine sở hữu tầm bắn 1.000km vượt trội tên lửa Taurus.

Berlin đang tìm mua hàng nghìn tên lửa hành trình tầm xa sản xuất tại châu Âu để nhanh chóng tăng cường năng lực răn đe, đồng thời đàm phán với Ukraine về đồng sản xuất hoặc mua tên lửa Bars vì lo ngại hệ thống tên lửa Tomahawk và Typhon của Mỹ có thể bị chậm giao tới 5 năm.

Theo tin từ Bloomberg được nhiều trang quốc tế đăng tải lại vào cuối tháng 10/2026, Bộ Quốc phòng Đức đang tích cực tìm kiếm giải pháp bổ sung kho vũ khí tấn công chính xác tầm xa.

Lý do chính là kế hoạch mua tên lửa hành trình Tomahawk và hệ thống phóng mặt đất Typhon của Mỹ có nguy cơ bị trì hoãn kéo dài, có thể lên tới 5 năm do nhu cầu cao và hạn chế sản xuất.

Để lấp đầy khoảng trống này, Berlin hướng tới các loại tên lửa giá tương đối thấp, có thể sản xuất hàng loạt từ các nhà sản xuất châu Âu và Ukraine, với mục tiêu tạo ra số lượng đủ lớn để quá tải hệ thống phòng không của đối phương tiềm năng.

Trong danh sách xem xét có Ruta của công ty Hà Lan Destinus, HS1 của startup Đức-Anh Hypersonica và Anthem của startup Mỹ Covenant, với hợp đồng riêng cho Anthem có thể vượt một tỷ euro.

Đức muốn mua hàng nghìn tên lửa tầm xa và đang tiến hành đàm phán với Ukraine về việc hợp tác sản xuất cũng như mua các tên lửa hành trình Bars. Ảnh: Canva/re-ukraine.com

Đặc biệt, Đức đang đàm phán với Ukraine về khả năng đồng sản xuất hoặc mua trực tiếp tên lửa hành trình Bars.

Bars là loại tên lửa hành trình kiểu drone phản lực do các nhà sản xuất tư nhân Ukraine phát triển, thuộc nhóm vũ khí tấn công một chiều kết hợp đặc điểm của tên lửa hành trình và UAV cảm tử.

Hệ thống được thiết kế để tấn công các mục tiêu sâu trong hậu phương đối phương với chi phí thấp hơn đáng kể so với các tên lửa hành trình truyền thống như tên lửa Taurus hay tên lửa Tomahawk.

Tầm bắn cơ bản của tên lửa Bars được ghi nhận khoảng 700 đến 800 km, trong khi một số phiên bản nâng cấp được cho là đạt trên 1.000 km.

Tốc độ bay của tên lửa Bars có thể lên tới khoảng 700 km/h, sử dụng động cơ phản lực giúp duy trì quỹ đạo ổn định trên quãng đường dài.

Đầu đạn ban đầu khoảng 22,5 kg, nhưng các phiên bản cải tiến có thể mang tới 60 kg thuốc nổ, đủ để gây thiệt hại đáng kể cho các mục tiêu mềm hoặc bán cứng như kho nhiên liệu, cơ sở hậu cần, radar hoặc trung tâm chỉ huy.

Hệ thống bệ phóng Typhon dùng cho tên lửa Tomahawk. Ảnh nguồn mở/en.defence-ua.com

Về mặt công nghệ, tên lửa Bars thể hiện hướng phát triển thực dụng của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài.

Thay vì theo đuổi các hệ thống phức tạp và đắt đỏ, các nhà sản xuất tập trung vào khả năng sản xuất hàng loạt, chi phí thấp và đủ độ chính xác để thực hiện nhiệm vụ tấn công sâu.

Hệ thống dẫn đường kết hợp các công nghệ hiện có, cho phép hoạt động trong môi trường bị nhiễu sóng ở mức độ nhất định.

Việc sử dụng động cơ phản lực thay vì động cơ tên lửa rắn truyền thống giúp kéo dài thời gian bay và tăng hiệu quả nhiên liệu trên tầm xa.

Tên lửa Bars đã được Ukraine sử dụng trong các cuộc tấn công thực tế vào sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm các mục tiêu ở khu vực Moscow, chứng tỏ khả năng xuyên thủng phòng không ở mức độ nhất định khi được phóng với số lượng lớn.

Tên lửa hành trình - drone Bars của Ukraine.Ảnh: Cục Truyền thông Quân đội Ukraine (ZSU)/en.lb.ua

So với tên lửa Taurus hiện có của Đức, vốn chỉ đạt tầm bắn khoảng 500 km và được phóng từ máy bay, tên lửa Bars mang lại lợi thế về tầm bắn xa hơn và khả năng phóng từ mặt đất, đồng thời có chi phí thấp hơn nhiều.

Việc đàm phán đồng sản xuất với Ukraine không chỉ giúp Đức nhanh chóng tiếp cận vũ khí mà còn hỗ trợ Ukraine tăng quy mô sản xuất, tạo lợi ích kép về quân sự và công nghiệp.

Các nguồn tin cho biết ý tưởng cốt lõi của Berlin là sở hữu số lượng lớn tên lửa tương đối rẻ để tạo áp lực bão hòa lên hệ thống phòng thủ đối phương, thay vì chỉ dựa vào số ít tên lửa đắt tiền nhưng khó sản xuất hàng loạt.

Sự kiện này phản ánh xu hướng chung của châu Âu trong việc đa dạng hóa nguồn cung vũ khí tấn công tầm xa và giảm phụ thuộc vào Mỹ trước các rủi ro về chuỗi cung ứng.

Tên lửa Bars, với thiết kế thực tế, tầm bắn đáng kể và tiềm năng sản xuất quy mô lớn, đang nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn trong chiến lược này của Đức.

(Theo en.defence-ua.com, re-ukraine.com, en.lb.ua, ukranews.com, babel.ua)