Liên doanh Nga - Ấn Độ nâng cấp tên lửa BrahMos - 'sát thủ diệt hạm' tăng tầm bắn lên 1.500km (gấp 5 lần nguyên bản), cùng tốc độ siêu vượt âm (Mach 7), hứa hẹn xuyên thủng mọi lưới lửa phòng không chiến trường tương lai.

Sự hợp tác quốc phòng chiến lược giữa Nga và Ấn Độ đang bước vào một chương mới đầy ấn tượng thông qua chương trình nâng cấp toàn diện dòng tên lửa hành trình BrahMos.

Mô hình tên lửa BrahMos-II siêu vượt âm. Ảnh: defencesecurityasia.com

Được phát triển bởi liên doanh BrahMos Aerospace, sự kết hợp giữa Tập đoàn NPO Mashinostroyeniya của Nga và Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO), tên lửa BrahMos đã chứng minh hiệu quả tác chiến vượt trội trên thực địa và hiện tiếp tục hướng tới những chuẩn mực công nghệ hàng đầu thế giới.

Nền tảng của tên lửa BrahMos ở phiên bản hiện tại là dòng tên lửa hành trình siêu thanh ứng dụng công nghệ động cơ phản lực dòng thẳng (ramjet) hai tầng, bao gồm một tầng đẩy nhiên liệu rắn khởi tốc và một tầng động cơ ramjet duy trì hành trình.

Với chiều dài khoảng 8,4 mét, đường kính 0,6 mét và trọng lượng phóng đạt gần 3 tấn đối với phiên bản mặt đất, tên lửa BrahMos mang theo đầu nổ nặng từ 200 kg đến 300 kg.

Tên lửa BrahMos sở hữu vận tốc hành trình đạt Mach 2.8 đến Mach 3.0, tức gấp ba lần tốc độ âm thanh, kết hợp với độ cao bay sát mặt biển hoặc địa hình chỉ từ 10 mét đến 15 mét ở giai đoạn tiếp cận mục tiêu.

Ấn Độ, Nga hợp tác phát triển phiên bản tên lửa BrahMos nhỏ gọn, siêu vượt âm. Ảnh: timesofindia.indiatimes.com

Sự kết hợp giữa tốc độ cực cao, diện tích phản xạ radar nhỏ và quỹ đạo bay phức tạp khiến hệ thống phòng thủ của đối phương gần như không có đủ thời gian phản ứng.

Tầm bắn của tên lửa BrahMos ban đầu đạt 290 km đã được nâng lên 450 km trên các biến thể cải tiến như BrahMos-A trang bị trên tiêm kích Su-30MKI, cho phép tung đòn đánh chính xác ngoài tầm đáp trả của các hệ thống phòng không hiện đại.

Không dừng lại ở những thành tựu hiện có, liên doanh Nga - Ấn đang tăng tốc phát triển các phiên bản tên lửa BrahMos thế hệ mới nhằm đáp ứng yêu cầu của chiến trường hiện đại.

Trong đó, dự án tên lửa BrahMos-NG (Next Generation) đại diện cho bước tiến lớn về thu nhỏ kích thước và tối ưu hóa khối lượng.

Đồ họa mô tả phiên bản tên lửa BrahMos phóng từ trên không. Ảnh: RT

Với trọng lượng giảm xuống chỉ còn khoảng 1,5 tấn và chiều dài rút ngắn còn 5 mét, tên lửa BrahMos-NG vẫn duy trì tốc độ siêu thanh và tầm bắn 290 km.

Thiết kế nhỏ gọn này cho phép tiêm kích Tejas do Ấn Độ tự sản xuất mang được hai quả, trong khi Su-30MKI có thể mang tối đa tới ba quả tên lửa.

Nguyên mẫu của tên lửa BrahMos-NG dự kiến sẽ ra mắt trong giai đoạn 2027-2028 với tỷ lệ nội địa hóa linh kiện và vật liệu composite tiên tiến cao hơn đáng kể.

Đồng thời, chương trình mở rộng tầm bắn đầy tham vọng đang hướng tới mục tiêu tạo ra biến thể tên lửa BrahMos có khả năng vươn xa tới 1.500 km, gấp năm lần tầm bắn nguyên bản.

Tên lửa BrahMos. Ảnh: idrw.org

Việc nâng tầm bắn đòi hỏi những cải tiến cốt lõi về hiệu suất nhiên liệu, tối ưu hóa khí động học và hệ thống dẫn đường quán tính INS (Inertial Navigation System) tích hợp định vị vệ tinh kháng nhiễu đa kênh.

Song song với đó, dự án tên lửa BrahMos-II hợp tác nghiên cứu công nghệ siêu vượt âm đang mở ra chân trời mới khi tích hợp động cơ phản lực tĩnh dòng siêu âm (scramjet).

Phiên bản này được kỳ vọng đạt vận tốc vượt mốc Mach 5 đến Mach 7, biến tên lửa BrahMos thành một trong những dòng tên lửa hành trình siêu vượt âm có sức tàn phá và khả năng xuyên thủng mọi lưới lửa phòng không hàng đầu thế giới.

(Theo timesofindia.indiatimes.com, aninews.in, idrw.org, economictimes.indiatimes.com, tribuneindia.com, rt-english.com, defencesecurityasia.com)