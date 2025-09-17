Đại diện Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam vừa cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao 3.000-5.000m nên trong ngày 17/9, tại nhiều sân bay khu vực miền Bắc xuất hiện mưa rào và giông rải rác.

Thời tiết xấu ảnh hưởng đến hoạt động bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Thùy Dung

Đặc biệt, tại sân bay Nội Bài, trong khoảng 1 giờ từ 13h2' đến 14h ngày 17/9 đã xảy ra giông mưa với cường độ rất mạnh, kèm gió cấp 6, tầm nhìn ngang giảm xuống 600m (thậm chí có lúc chỉ còn 300m). Trong đó, thời gian giông mưa mạnh nhất kéo dài khoảng 30 phút (từ 13h8' đến 13h30').

Đại diện Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam nhấn mạnh, với kinh nghiệm và sự hỗ trợ của các trang thiết bị, kíp trực ngày 17/9 đã dự báo, cảnh báo chính xác thời điểm xuất hiện và kết thúc hiện tượng giông mưa.

Hình ảnh nhiều chuyến bay vòng chờ tại sân bay Nội Bài trưa ngày 17/9. Ảnh: Thùy Dung

Từ đó, các cơ sở điều hành bay có căn cứ để điều chỉnh kế hoạch bay thông qua quy trình CDM (Collaborative Decision Making) – quy trình phối hợp ra quyết định giữa nhiều bên liên quan trong hoạt động khai thác bay. Mục tiêu của CDM là đảm bảo an toàn tuyệt đối; giảm tối đa việc bay chờ, bay vòng trên không; giảm thời gian chờ dưới mặt đất; tiết kiệm nhiên liệu; tối ưu hóa vùng trời và năng lực điều hành bay.

Kết quả, sau 1 giờ, có khoảng 30 chuyến bay phải vòng chờ, 5 chuyến bay chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Cát Bi. Đặc biệt, rất nhiều chuyến bay khác đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch cất cánh từ các sân bay khác.