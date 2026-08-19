4 năm mất kinh, liên tục bốc hỏa giữa đêm

Chị L.T.H (trú tại Phú Thọ) đã có gia đình và hai con. Suốt 4 năm qua, chị âm thầm chịu đựng những thay đổi bất thường của cơ thể mà không biết đó là dấu hiệu của mãn kinh sớm.

Chị H. cho biết từ năm 36 tuổi, kinh nguyệt ngừng hoàn toàn. Nghĩ đây là tình trạng rối loạn nội tiết thông thường, chị không đi khám.

Theo thời gian, các triệu chứng ngày càng rõ rệt. Những cơn bốc hỏa xuất hiện 3-4 lần mỗi ngày. Đang ngủ, chị có thể bất ngờ nóng bừng người, mồ hôi ra ướt đẫm. Có những đêm, chị phải tỉnh giấc để lau người, thay quần áo 2-3 lần mới có thể ngủ tiếp. Mất ngủ kéo dài khiến cơ thể chị mệt mỏi, tinh thần căng thẳng.

Không chỉ vậy, làn da chị trở nên khô ráp, xuất hiện nhiều nếp nhăn. Chị cũng dễ cáu gắt, tâm trạng thay đổi và thường xuyên có những suy nghĩ tiêu cực.

Tình trạng "khô hạn", đau rát khi quan hệ còn ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng. Chị dần e ngại, né tránh chuyện chăn gối, khiến áp lực tâm lý ngày càng nặng nề.

Bệnh nhân khám bác sĩ Ngọc. Ảnh: BSCC.

Chỉ đến khi chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chị H. mới đến Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội khám. Kết quả xét nghiệm nội tiết cho thấy chức năng buồng trứng của chị H. đã suy giảm nghiêm trọng. Các bác sĩ xác định chị mắc mãn kinh sớm.

Dấu hiệu mãn kinh sớm

Theo Thạc sĩ Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, mãn kinh sớm xảy ra trước tuổi 40. Tình trạng này có thể bị bỏ qua bởi nhiều phụ nữ trẻ thường cho rằng mất kinh là do stress, rối loạn nội tiết hoặc những thay đổi tạm thời của cơ thể.

Ngoài mất kinh hoặc rối loạn kinh nguyệt, người bệnh có thể xuất hiện nhiều triệu chứng như bốc hỏa, đổ mồ hôi về đêm, rối loạn giấc ngủ, thay đổi tâm trạng, khô âm đạo, đau khi quan hệ và giảm ham muốn.

Đáng lưu ý, tình trạng suy giảm estrogen kéo dài ở phụ nữ mãn kinh sớm không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn có thể làm tăng nguy cơ giảm mật độ xương, loãng xương, gãy xương và các vấn đề tim mạch về lâu dài.

Nhiều phụ nữ trẻ nhầm lẫn các biểu hiện này với stress, rối loạn nội tiết hoặc dấu hiệu lão hóa thông thường nên trì hoãn việc đi khám. Phát hiện muộn khiến triệu chứng kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, chất lượng sống.

Sau 1 tháng điều trị, chị H. cho biết các cơn bốc hỏa giảm rõ rệt, giấc ngủ ổn định hơn. Hiện chị được hướng dẫn tái khám định kỳ để bác sĩ đánh giá đáp ứng và điều chỉnh phác đồ phù hợp.

Theo bác sĩ Ngọc, liệu pháp hormone có thể là một trong những phương pháp điều trị quan trọng đối với phụ nữ mãn kinh sớm khi không có chống chỉ định. Phương pháp này giúp kiểm soát các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô âm đạo, đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe xương và tim mạch.

Tuy nhiên, hormone không phải thuốc có thể tự ý sử dụng. Người bệnh cần được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, xét nghiệm và đánh giá toàn diện trước khi điều trị.

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