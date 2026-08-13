Tôi nghe nói phụ nữ uống nước dừa rất tốt cho ngày "đèn đỏ", giúp điều hòa chu kỳ tốt hơn. Xin chuyên gia tư vấn! (Lan Anh - TPHCM).

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Thị Thanh Thủy - Khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM tư vấn:

Nước dừa là thức uống tự nhiên giàu dưỡng chất, chứa một lượng nhỏ chất béo (khoảng 0,2%), protein (0,3%) và đường tự nhiên (4,7% gồm glucose và fructose). Bên cạnh đó, nước dừa còn cung cấp nhiều khoáng chất quan trọng như kali, natri, canxi, phốt pho cùng các vitamin C và E.

Theo y học cổ truyền, nước dừa có vị ngọt, tính hàn, tác dụng thanh nhiệt, sinh tân dịch, lợi niệu nhưng không thuộc nhóm thuốc hoạt huyết, thông kinh.

Trong điều trị các trường hợp bế kinh hoặc kinh nguyệt không đều, Đông y có thể sử dụng một số vị thuốc như ích mẫu, đương quy, xuyên khung, hồng hoa... tùy nguyên nhân và thể trạng, sau khi thầy thuốc thực hiện biện chứng luận trị.

Nước dừa - thức uống tốt cho phụ nữ. Ảnh: Hoa Linh.

Do đó, quan niệm “uống nước dừa để ra kinh” chủ yếu là kinh nghiệm dân gian, không phải nguyên tắc điều trị của Đông y.

Đa số phụ nữ khỏe mạnh có thể uống nước dừa trong kỳ kinh với lượng vừa phải. Đây là thức uống bổ sung nước và một số chất điện giải, có thể hữu ích khi cơ thể mệt mỏi hoặc thiếu nước trong những ngày hành kinh.

Tuy nhiên, nước dừa không phải “thần dược” điều hòa kinh nguyệt và cũng không nên uống quá mức.

Theo quan điểm Đông y, do nước dừa có tính hàn, người có biểu hiện hư hàn như sợ lạnh, tay chân lạnh, đau bụng kinh giảm khi chườm ấm, tiêu lỏng... nên hạn chế sử dụng quá nhiều thực phẩm có tính hàn, đặc biệt là nước dừa uống lạnh.

Tình trạng kinh nguyệt bất thường có thể liên quan đến nhiều yếu tố như rối loạn nội tiết, bệnh lý phụ khoa hoặc các vấn đề sức khỏe khác. Việc xác định đúng nguyên nhân quan trọng hơn việc tìm một loại thực phẩm để bồi bổ trong giai đoạn này.

Bất kỳ thực phẩm nào cũng cần được tiêu thụ có chừng mực để tránh ảnh hưởng không mong muốn. Vì vậy, chị em nên duy trì thói quen uống nước dừa khoa học, kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh để đạt hiệu quả tốt nhất.

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