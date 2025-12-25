Từ SEA Games 33

Dưới thời HLV Kim Sang Sik, với bản lĩnh trận mạc, sự xuất sắc của mỗi cá nhân trên sân, khả năng duy trì cự ly đội hình… là nền tảng đưa U23 Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á.

Tuy nhiên, chính cách vô địch giải U23 Đông Nam Á rồi giành HCV SEA Games 33 một khá “êm” lại đặt ra những dấu hỏi lớn: liệu U23 Việt Nam sẽ thế nào khi tiến ra sân chơi châu lục.

U23 Việt Nam thể hiện sự vượt trội ở sân chơi khu vực

Sở dĩ phải đặt dấu hỏi như thế là vì 2 giải đấu bước lên bục cao nhất U23 Việt Nam chỉ cần đúng 4 lần ra sân ở mỗi mặt trận đã hoàn thành mục tiêu. Có nghĩa chuỗi trận căng thẳng kéo dài hay phải đối mặt với những đối thủ mạnh là chưa xuất hiện.

Và cũng bởi hành trình không quá khó, nên tất cả chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng nhiều hơn là điểm yếu vốn không có cơ hội xuất hiện quá nhiều xuyên suốt từ giải U23 Đông Nam Á đến SEA Games 33. Đặc biệt là tin U23 Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục sân chơi châu lục.

... đến VCK U23 châu Á

Tính các trận đấu chính thức, có lẽ chỉ Philippines cùng Thái Lan mới khiến U22 Việt Nam gặp khó đôi chút tại SEA Games 33, còn lại đều là các trận đấu dễ cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

U23 Việt Nam dễ dàng kiểm soát thế trận, lựa chọn nhịp độ chơi theo ý của mình, nhưng điều này chắc chắn không xảy ra ở sân chơi châu lục trước đối đội bóng mạnh hơn. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đối mặt với những đối thủ có sức mạnh, khả năng pressing mạnh hơn… là điều đương nhiên.

Nhưng sân chơi châu lục sẽ cần thầy trò HLV Kim Sang Sik khác biệt hơn

Khi ấy, thách thức lớn nhất không chỉ thể lực, mà là tư duy chơi bóng. Nếu vẫn giữ cách tiếp cận ở cửa trên như khi ra sân tại đấu trường khu vực nhưng lại thiếu đi miếng đánh sát thương cao, hiệu quả… U23 Việt Nam rất dễ bị phản đòn.

Lúc này, vấn đề chất lượng phòng ngự cũng được đặt ra. Hàng thủ U23 Việt Nam cho thấy sự chủ động tốt mỗi khi không bóng, tuy nhiên khả năng liên kết và hỗ trợ cho nhau lại chưa được coi hoàn hảo.

Bên cạnh đó, chiều sâu lực lượng là dấu hỏi lớn. HLV Kim Sang Sik có xu hướng trung thành với bộ khung đã thành công, nhưng sân chơi châu lục buộc chiến lược gia người Hàn Quốc phải biết cách xoay tua, điều chỉnh chiến thuật linh hoạt hơn.

Nếu các phương án dự phòng không được trao cơ hội và kiểm chứng sớm, U23 Việt Nam sẽ thiếu lựa chọn (đặc biệt với hàng thủ) khi trận đấu không đi theo kịch bản mong muốn.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ có gần 2 tuần thay đổi cho tới trận ra quân rõ ràng là không nhiều, nhưng khoảng thời gian này bắt buộc cả U23 Việt Nam lẫn chiến lược gia người Hàn Quốc phải có ý thức rằng sân chơi châu lục khác xa Đông Nam Á hay SEA Games.

Chỉ khi “biết mình, biết người” cơ hội cho U23 Việt Nam sẽ đến, còn bằng không sẽ rất vất vả tại VCK U23 châu Á sắp khởi tranh.