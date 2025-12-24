FAM nhờ cảnh sát

Bóng đá Malaysia đang bước vào một giai đoạn bất ổn hiếm thấy, khi cuộc khủng hoảng không còn dừng lại ở những tranh cãi chuyên môn hay thất bại trên sân cỏ, mà đã lan sang lĩnh vực pháp lý và quản trị.

Sau khi FIFA đưa ra các án phạt liên quan đến nghi vấn giả mạo hồ sơ cầu thủ nhập tịch, việc LĐBĐ Malaysia (FAM) tiếp tục nộp đơn trình báo cảnh sát cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát nội bộ.

FAM quyết định nhờ cảnh sát điều tra. Ảnh: FAM

Trình tự các sự kiện phản ánh rõ sự leo thang của khủng hoảng. FIFA gửi thông báo điều tra, triệu tập Tổng thư ký FAM Noor Azman Rahman (đã bị đình chỉ công việc) để làm rõ vai trò và trách nhiệm trong quy trình xác minh hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Gần như song song, FAM thừa nhận đã “sơ suất” khi đăng rồi gỡ báo cáo của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC) đúng thời điểm chuẩn bị nộp hồ sơ lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Cuối cùng, như Astro Awani đưa tin, theo khuyến nghị của chính IIC, FAM buộc phải báo cảnh sát nhằm tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau hành vi giả mạo tài liệu.

Ở góc độ quản trị thể thao, đây là chuỗi động thái mang tính phòng vệ, nhưng đồng thời cũng phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống điều hành của FAM.

Vấn đề không còn là ai sai, mà là vì sao sai phạm có thể xảy ra trong thời gian dài mà không bị phát hiện.

Đáng lo ngại hơn, FIFA vốn không nhìn các vụ việc như thế này dưới lăng kính cá nhân.

Trong nhiều tiền lệ trước đây, từ Indonesia đến Timor Leste, án phạt nặng nề thường xuất phát từ việc FIFA đánh giá liên đoàn thành viên có vấn đề mang tính hệ thống: quy trình lỏng lẻo, trách nhiệm không rõ ràng và thiếu cơ chế giám sát độc lập.

Việc Tổng thư ký FAM bị điều tra cho thấy FIFA đang đi theo hướng đó, thay vì chỉ dừng lại ở một vài cá nhân cấp dưới.

Hệ lụy

Quyết định báo cảnh sát, về mặt pháp lý, có thể giúp FAM chứng minh thiện chí hợp tác và minh bạch. Tuy nhiên, về mặt hình ảnh, đây lại là con dao hai lưỡi.

Khi một liên đoàn thừa nhận có dấu hiệu hình sự trong các tài liệu gửi lên FIFA, uy tín của cả nền bóng đá lập tức bị đặt dấu hỏi.

Khái niệm sai sót hành chính rất khó còn là lời biện minh thuyết phục, nhất là khi vụ việc liên quan trực tiếp đến tính hợp lệ của cầu thủ và các giải đấu quốc tế.

Hệ lụy tiềm tàng không chỉ dừng ở phòng họp. Nếu FIFA kết luận rằng các nhập tịch được đăng ký dựa trên hồ sơ không hợp lệ (án xử thua 3 trận giao hữu chỉ là bước đầu), bóng đá Malaysia có thể đối diện nguy cơ bị cấm sử dụng cầu thủ, thậm chí chịu các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc hơn.

Bóng đá Malaysia đối mặt nhiều rắc rối. Ảnh: Malaysia NT

Khi đó, đội tuyển Malaysia sẽ phải trả giá không phải vì thất bại chuyên môn, mà vì những sai lầm trên bàn giấy.

Trong bối cảnh Đông Nam Á đang chứng kiến nhiều liên đoàn nỗ lực cải tổ, đầu tư vào đào tạo trẻ và minh bạch hóa công tác quản trị, cuộc khủng hoảng hiện tại khiến Malaysia tự đẩy mình vào thế yếu.

Con đường “đi tắt” bằng cầu thủ nhập tịch, nếu thiếu nền tảng pháp lý vững chắc, đang phản tác dụng, biến lợi thế ngắn hạn thành rủi ro dài hạn.

Từ FIFA đến cảnh sát, mỗi bước leo thang đều làm rõ một thực tế, đây không còn là sự cố đơn lẻ, mà là cuộc khủng hoảng quản trị toàn diện.

Trong cuộc khủng hoảng ấy, bóng đá Malaysia không chỉ đối diện nguy cơ bị trừng phạt, mà còn phải đối diện câu hỏi lớn hơn về cách họ vận hành, giám sát và bảo vệ tính liêm chính của chính mình.