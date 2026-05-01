Qua một thập kỷ thành công vang dội cùng Citizens, Pep Guardiola sẽ rời sân Etihad sau cuộc đấu Aston Villa vào Chủ nhật này (24/5).

Chuyển đến từ Bayern Munich, Pep nhanh chóng giúp Man City thống trị bóng đá Anh, với 6 chức vô địch Premier League và vẫn còn cơ hội nâng thành tích lên con số 7 nếu Arsenal sảy chân.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng mang về 3 cúp FA, 5 danh hiệu cúp Liên đoàn và chức vô địch Champions League trong mùa ăn ba lịch sử 2022/23.

Tờ Sportsmail tiết lộ, Man City bắt đầu quá trình thông báo cho các nhà tài trợ về sự ra đi của Pep Guardiola, dự kiến được ra vào cuối tuần.

Sau khi tin tức chấn động trên được công bố, sẽ có một cuộc diễu hành bằng xe buýt mui trần vào thứ Hai (26/4) để ăn mừng những thành tích Pep đạt được tại thành Manchester.

Thông tin sơ bộ, cuộc diễu hành kéo dài một giờ sẽ bắt đầu lúc 16h chiều (giờ địa phương) tại khu Northern Quarter, rồi kết thúc bên ngoài khán đài Colin Bell tại sân Etihad.

Cựu HLV Chelsea và cũng từng là trợ lý Pep Guardiola - Enzo Maresca là ứng viên tiềm năng thay thế ông ở vị trí thuyền trưởng.

Ngoài ra, lãnh đạo Citizens cũng cân nhắc mời về Vincent Kompany, người đang làm tốt công việc huấn luyện tại Bayern Munich.