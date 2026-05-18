u17 viet nam ve nuoc 1.jpeg
Chiều 18/5, sau hành trình dài từ Saudi Arabia, U17 Việt Nam đặt chân tới sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), khép lại chiến dịch VCK U17 châu Á 2026.
u17 viet nam ve nuoc 9.jpeg
Đông đảo người hâm mộ có mặt tại sân bay chào đón các thành viên U17 Việt Nam.
u17 viet nam ve nuoc 7.jpeg
Tại VCK U17 châu Á 2026, đoàn quân của HLV Cristiano Roland dừng chân tại tứ kết.
u17 viet nam ve nuoc 3.jpeg
Dù không thể đi tiếp, nhưng U17 Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành vé dự World Cup.
u17 viet nam ve nuoc 4.jpeg
HLV Cristiano Roland nhận bó hoa tươi thắm từ đại diện VFF. Chiến lược gia người Brazil cho thấy sự "mát tay" với bóng đá trẻ Việt Nam.
u17 viet nam ve nuoc 6.jpeg
Nguyễn Lực là một trong những gương mặt nổi bật của U17 Việt Nam. Cầu thủ Hà Nội FC được đánh giá cao về chuyên môn, có sự tiến bộ vượt bậc.
u17 viet nam ve nuoc 2.jpeg
Các cầu thủ trẻ U17 Việt Nam ký tặng người hâm mộ.
u17 viet nam ve nuoc 5.jpeg
Sau khi về nước, HLV Cristiano Roland và các học trò tiếp tục tập luyện ở CLB chủ quản, nhằm chuẩn bị cho một số giải quốc gia và "làm nóng" cho World Cup 2026.
u17 viet nam ve nuoc 8.jpeg
VCK FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12, quy tụ 48 đội tuyển trẻ hàng đầu thế giới. Lãnh đạo VFF khẳng định U17 Việt Nam sẽ được đầu tư đặc biệt cho lần đầu tiên tham dự sân chơi lớn này.