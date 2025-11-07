Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 - VÒNG BẢNG

06/11

14:45

Macarthur FC 2-1 Công An Hà Nội

K+Sport1

06/11

19:15

Bắc Kinh Quốc An 3-0 Đại Phố

K+Sport1

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

07/11

00:45

Basel 3-1 FCSB

Crvena Zvezda 1-0 Lille

Malmo 1-0 Panathinaikos

Midtjylland 3-1 Celtic

Dinamo Zagreb 2-0 Celta Vigo

Nice 1-3 Freiburg

Red Bull Salzburg 2-0 Go Ahead Eagles

Sturm Graz 0-0 Nottingham Forest

Utrecht 1-1 Porto

07/11
03:00

Aston Villa 2-0 Maccabi Tel Aviv

Bologna 0-0 Brann

Ferencvarosi 3-1 Ludogorets Razgrad

PAOK Thessaloniki 4-0 Young Boys

G.Rangers 0-2 Roma

Real Betis 2-0 Lyon

Braga 3-4 Racing Genk

Stuttgart 2-0 Feyenoord

Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahce

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

07/11
00:45

AEK Athens 1-1 Shamrock Rovers

AEK Larnaca 0-0 Aberdeen

Noah 1-2 Sigma Olomouc

Mainz  2-1 Fiorentina

KuPS 3-1 Slovan Bratislava

NK Celje 2-1 Legia Warszawa

Samsunspor 3-0 Hamrun Spartans

Shakhtar Donetsk 2-0 Breidablik

Sparta Praha 0-0 Rakow Czestochowa

07/11
03:00

Hacken BK 1-2 RC Strasbourg

Crystal Palace 3-1 AZ Alkmaar

Dinamo Kiev 6-0 HSK Zrinjski Mostar

Shkendija 1-1 Jagiellonia Bialystok

Lausanne-Sport 1-1 Omonia Nicosia

Lincoln Red Imps 1-1 Rijeka

Rapid Wien 0-1 Universitatea Craiova

Rayo Vallecano 3-2 Lech Poznan

Shelbourne 0-1 Drita Gjilan

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 8

06/11
21:55

Al Hazm 1-4 Al Khaleej

07/11
00:30

Al Riyadh 1-1 Damac

Al Qadsiah 4-0 Al Kholood