Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 - VÒNG BẢNG
06/11
14:45
Macarthur FC 2-1 Công An Hà Nội
K+Sport1
06/11
19:15
Bắc Kinh Quốc An 3-0 Đại Phố
K+Sport1
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
07/11
00:45
Basel 3-1 FCSB
Crvena Zvezda 1-0 Lille
Malmo 1-0 Panathinaikos
Midtjylland 3-1 Celtic
Dinamo Zagreb 2-0 Celta Vigo
Nice 1-3 Freiburg
Red Bull Salzburg 2-0 Go Ahead Eagles
Sturm Graz 0-0 Nottingham Forest
Utrecht 1-1 Porto
07/11
Aston Villa 2-0 Maccabi Tel Aviv
Bologna 0-0 Brann
Ferencvarosi 3-1 Ludogorets Razgrad
PAOK Thessaloniki 4-0 Young Boys
G.Rangers 0-2 Roma
Real Betis 2-0 Lyon
Braga 3-4 Racing Genk
Stuttgart 2-0 Feyenoord
Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahce
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
07/11
AEK Athens 1-1 Shamrock Rovers
AEK Larnaca 0-0 Aberdeen
Noah 1-2 Sigma Olomouc
Mainz 2-1 Fiorentina
KuPS 3-1 Slovan Bratislava
NK Celje 2-1 Legia Warszawa
Samsunspor 3-0 Hamrun Spartans
Shakhtar Donetsk 2-0 Breidablik
Sparta Praha 0-0 Rakow Czestochowa
07/11
Hacken BK 1-2 RC Strasbourg
Crystal Palace 3-1 AZ Alkmaar
Dinamo Kiev 6-0 HSK Zrinjski Mostar
Shkendija 1-1 Jagiellonia Bialystok
Lausanne-Sport 1-1 Omonia Nicosia
Lincoln Red Imps 1-1 Rijeka
Rapid Wien 0-1 Universitatea Craiova
Rayo Vallecano 3-2 Lech Poznan
Shelbourne 0-1 Drita Gjilan
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 8
06/11
Al Hazm 1-4 Al Khaleej
07/11
Al Riyadh 1-1 Damac
Al Qadsiah 4-0 Al Kholood
