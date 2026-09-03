Nhân sự hai cơ quan an ninh Ukraine bắn lẫn nhau. Video: RT/Mạng xã hội

Theo báo Kyiv Independent và đài RT, vụ đấu súng giữa nhân viên của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (HUR) được cho có liên quan đến tranh chấp xung quanh một phó một chỉ huy khét tiếng, người đứng đầu một đơn vị hoạt động dưới sự bảo trợ của HUR.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kirill Budanov đã lên án vụ bạo lực giữa các cơ quan an ninh. Tối 2/9, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cách chức một quan chức cấp cao của SBU và tuyên bố mở cuộc điều tra về vụ đấu súng công khai trên.

Các nhân chứng kể đã nghe thấy tiếng súng trong đêm tại khu vực phía đông thủ đô Ukraine. Thông tin nhanh chóng lan rộng và sau đó được báo Ukrainska Pravda xác nhận rằng các nhân sự thuộc SBU và HUR có liên quan.

Một video được quay từ một khu chung cư cho thấy nhiều người di chuyển xung quanh một số phương tiện dừng giữa một con hẻm, trong khi tiếng la hét và những loạt súng liên tiếp vang lên. Các vụ nổ súng và những cuộc xô xát lẻ tẻ dường như tiếp diễn. Một video camera an ninh khác cho thấy cuộc đối đầu dữ dội giữa hai nhóm có vũ trang vào khoảng 8h40 sáng.

Đây không phải cuộc chạm trán ngẫu nhiên giữa 2 - 3 người, mà là vụ đụng độ giữa các tập hợp tay súng thiện chiến với quân số và hỏa lực đáng kể. Những người tham gia được cho đều có kinh nghiệm chiến đấu tại tiền tuyến.

Các hãng truyền thông Ukraine dẫn lời những người trong nội bộ Văn phòng Tổng thống Ukraine thừa nhận một "cuộc chiến phe phái” hoặc “cuộc chiến giữa các băng nhóm” thực sự đang diễn ra ngay trong bộ máy an ninh Ukraine, giữa HUR và SBU.