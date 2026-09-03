Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tình trạng này nằm trong dự đoán, xét đến việc Hải quân Mỹ cho biết tàu USS Abraham Lincoln đã hoạt động trên biển 286 ngày kể từ khi rời căn cứ tại San Diego hồi tháng 11 năm ngoái. Chiến hạm này cũng trải qua nhiều tháng thực hiện các hoạt động tác chiến và phong tỏa Iran tại Trung Đông.

Hãng tin CNN dẫn lời Carl Schuster, cựu đại úy Hải quân Mỹ từng có 3 đợt công tác trên các tàu sân bay lớp Nimitz như USS Abraham Lincoln nói: “Những vết hoen rỉ dọc theo đường mớn nước không phải điều bất thường đối với một con tàu đã hoạt động liên tục trên biển từ 60 ngày trở lên”.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln trước khi triển khai dài ngày. Ảnh: US Navy

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln rỉ sét ở đường mớn nước. Ảnh: US Navy

Theo ông Schuster, việc xử lý tình trạng rỉ sét không thể thực hiện khi tàu đang ở ngoài biển, đặc biệt trong quá trình tác chiến. Ông cho biết thủy thủ đoàn sẽ phải đi xuống ngang mực nước để đánh sạch lớp rỉ, sau đó phủ hai lớp sơn lót chống rỉ và cuối cùng là hai lớp sơn màu xám hải quân. "Dựa trên những gì tôi quan sát được, công việc bảo dưỡng để loại bỏ hoàn toàn rỉ sét sẽ mất khoảng 30 ngày", ông Schuster nói.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln trước ...

... và sau khi triển khai dài ngày. Ảnh: US Navy

Cựu đại úy hải quân Schuster nói thêm: "Rỉ sét giống như một căn bệnh truyền nhiễm, nó sẽ lan rộng. Vì vậy, tốt hơn hết là xử lý sớm để ngăn chặn thay vì phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều về sau".

Hôm 2/9, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã cập cảng Laem Chabang trên Vịnh Thái Lan, phía nam Bangkok để thực hiện chuyến thăm dự kiến ​​kéo dài vài ngày. Đây là dịp để các thủy thủ đoàn được nghỉ ngơi và thư giãn trọn vẹn sau một đợt triển khai nhiệm vụ dài hơi.