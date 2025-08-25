Ông Zelensky có phát biểu trên sau khi tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời giới chức Mỹ cho hay, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ngăn Kiev phóng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm vào các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Nga kể từ cuối mùa xuân.

Theo tờ Kyiv Independent, ông Zelensky hôm 24/8 tuyên bố không có giới hạn nào được thảo luận, vì các cuộc tấn công của Ukraine vào Nga đều sử dụng vũ khí tự sản xuất.

Binh sĩ Ukraine triển khai tấn công. Ảnh: Anadolu Agency

“Hiện tại, chúng tôi đang sử dụng các loại vũ khí tầm xa nội địa và chúng tôi chưa thảo luận với Mỹ về vấn đề này. Từng có thời gian có những tín hiệu khác nhau về đòn đáp trả của chúng tôi sau các cuộc tấn công của Nga vào hệ thống năng lượng Ukraine”, ông Zelensky nói.

Hôm 21/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Ukraine “không có cơ hội giành chiến thắng” nếu không được phép tấn công Nga, đồng thời chỉ trích cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden vì không để Kiev “phản công, mà chỉ cho phép tự vệ”. Tuy nhiên, trước đó, ông Trump nói không đồng tình với chính quyền tiền nhiệm khi cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ để tấn công tầm xa vào Nga.

Tổng thống Zelensky ngày 20/8 thông báo, Ukraine hiện có kế hoạch sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình tầm xa Flamingo, do nước này tự phát triển vào mùa đông năm nay. Flamingo được xem là vũ khí có thể “thay đổi cuộc chơi” giúp Ukraine ngăn chặn đòn tấn công từ Nga. Ông Zelensky nhấn mạnh, Flamingo đã trải qua các cuộc thử nghiệm thành công và hiện là “tên lửa thành công nhất” mà Ukraine đang sở hữu.

Phía Ukraine cho biết, tầm bắn của Flamingo là 3.000km. Tên lửa hành trình này đạt độ cao 5km, thời gian bay tối đa 4 giờ, tốc độ bay tối đa 950 km/h và tốc độ hành trình từ 859 - 900 km/h. Đáng chú ý, Flamingo được trang bị đầu đạn nặng 1.150kg. Tên lửa được phóng từ mặt đất và quá trình chuẩn bị cho vụ phóng là từ 20 - 40 phút.

Trong khi đó, Fire Point, nhà sản xuất tên lửa Flamingo của Ukraine tiết lộ, năng lực sản xuất hiện thời là 1 tên lửa/ngày và mục tiêu đặt ra là 7 tên lửa/ngày vào tháng 10. Cũng theo Fire Point, Flamingo đã thể hiện năng lực vượt cả tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất và đã được đưa vào thực chiến ở Ukraine.