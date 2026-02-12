Ảnh: armyrecognition.com

Trong kỷ nguyên tác chiến hiện đại nơi công nghệ quyết định sự sống còn, Lynx KF41 của Rheinmetall nổi lên như một kiệt tác kỹ thuật, kết hợp sức mạnh hỏa lực khủng khiếp với khả năng linh hoạt chưa từng có.

Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng từ hỗ trợ bộ binh đến chống tăng, chiếc xe chiến đấu bộ binh này không chỉ là phương tiện vận chuyển mà còn là nền tảng chiến đấu thông minh, sẵn sàng tham chiến ở các điểm nóng như Ukraine.

Với trọng lượng chiến đấu lên đến 50 tấn và khả năng tái cấu hình chỉ trong 8 giờ, Lynx KF41 hứa hẹn thay đổi cục diện trận mạc, khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng.

Lynx KF41 được Rheinmetall phát triển dựa trên nền tảng mô-đun mở, cho phép tích hợp nhanh chóng các hệ thống chuyên biệt mà không cần thay đổi toàn bộ cấu trúc xe.

Thiết kế này chia xe thành hai phần chính: mô-đun truyền động chung và các bộ phận sứ mệnh cụ thể, với hệ số chung vượt quá 70%, giúp giảm chi phí bảo trì và nâng cấp lâu dài.

Kích thước của xe khá ấn tượng với chiều dài từ 7.22 đến 7.73 mét, chiều rộng 3.6 mét và chiều cao 3.3 mét ở phần tháp pháo, tạo không gian nội thất rộng rãi lên đến 6.43 mét khối, đủ chỗ cho 3 thành viên kíp lái và từ 6 đến 8 lính bộ binh tùy biến thể.

Điều này không chỉ tăng cường khả năng vận chuyển mà còn đảm bảo sự thoải mái và an toàn cho binh sĩ trong các nhiệm vụ kéo dài, đặc biệt khi tích hợp ghế chống nổ và sàn đôi chống mìn.

Hơn nữa, kiến trúc điện tử mở của xe cho phép dễ dàng lắp đặt các hệ thống mới, từ cảm biến đến vũ khí, mà không làm phức tạp hóa hệ thống tổng thể, thể hiện rõ triết lý "tương lai hóa" của Rheinmetall.

Xe chiến đấu bộ binh Lynx KF41. Ảnh: Rheinmetall/twz.com

Về mặt di động, Lynx KF41 được trang bị động cơ diesel Liebherr D976 sáu xi-lanh dung tích 18 lít, sản sinh công suất từ 563 kW (750 mã lực) đến 850 kW (1140 mã lực).

Điều này cho phép xe đạt tốc độ tối đa 70 km/giờ trên đường nhựa và phạm vi hoạt động khoảng 500 km, phù hợp với các chiến dịch cơ động nhanh.

Hệ thống truyền động tự động Renk HSWL 256 sáu cấp kết hợp với hệ thống treo cánh tay đòn xoay, lò xo xoắn và giảm xóc tiên tiến từ Supashock, giúp xe vượt địa hình gồ ghề hiệu quả: leo dốc 60 độ, nghiêng bên 30 độ, vượt hào rộng 2.5 mét và lội nước sâu 1.5 mét.

Công nghệ giảm tiếng ồn và dấu nhiệt ở hệ thống làm mát và xả khí hướng về phía sau càng tăng cường khả năng tàng hình, khiến xe khó bị phát hiện bởi các hệ thống trinh sát đối phương.

Hỏa lực của Lynx KF41 thực sự là điểm nhấn công nghệ, với tháp pháo Lance 2.0 không người lái tùy chọn, cho phép kíp lái điều khiển từ bên trong xe mà không lộ thiên.

Vũ khí chính là pháo tự động Wotan 35 cỡ nòng 35x228 mm với tốc độ bắn 200 phát/phút và tầm bắn hiệu quả lên đến 3000 mét, kết hợp súng máy đồng trục 7.62 mm Rheinmetall RMG bắn 800 phát/phút.

Các pod sứ mệnh linh hoạt cho phép lắp đặt tên lửa chống tăng Rafael Spike LR2 đôi, đạn lang thang chống tăng, UAV trinh sát hoặc thiết bị tác chiến điện tử, mở rộng khả năng từ hỗ trợ bộ binh đến chống không quân.

Hệ thống ngắm bắn ổn định điện quang SEOSS bao gồm camera TV/IR 360 độ, máy đo khoảng cách laser và hệ thống nhận diện mục tiêu tự động, kết hợp với theo dõi mục tiêu "killer-killer" để đảm bảo độ chính xác cao ngay cả khi xe đang di chuyển ở tốc độ cao hoặc địa hình rung lắc.

Xe chiến đấu bộ binh Lynx KF41. Ảnh: Rheinmetall/Lenta.ru

Bảo vệ là yếu tố then chốt khiến Lynx KF41 trở thành "lá chắn di động", với lớp giáp thép composite mô-đun chống lại đạn chống tăng, đạn cỡ trung, mảnh đạn pháo và bom chùm.

Hệ thống bảo vệ chủ động Rheinmetall Strike Shield (hay AMAP-ADS) có khả năng đánh chặn các tên lửa chống tăng và lựu đạn, trong khi hệ thống che khuất nhanh ROSY 40 mm tạo màn khói để tránh tấn công bất ngờ.

Bên trong, hệ thống chống mìn IED với sàn đôi và ghế giảm chấn, kết hợp lọc NBC (hóa sinh hạt nhân) và điều hòa môi trường, bảo vệ kíp xe khỏi các mối đe dọa đa dạng.

Công nghệ cảnh báo laser và định vị âm thanh bắn (ASLS) cho phép phát hiện và phản ứng tức thì với hỏa lực đối phương, nâng cao tỷ lệ sống sót lên mức tối ưu.

Lynx KF41 không chỉ là một phương tiện chiến đấu mà còn là nền tảng công nghệ số hóa, với kiến trúc mở hỗ trợ tích hợp hệ thống quản lý chiến trường (BMS) và các cảm biến tiên tiến, sẵn sàng cho các nâng cấp tương lai như phiên bản không người lái OMFV dành cho quân đội Mỹ.

Với khả năng thích ứng cao và sức mạnh vượt trội, Lynx KF41 đại diện cho bước tiến lớn trong công nghệ quân sự, hứa hẹn trở thành tiêu chuẩn mới cho các lực lượng bộ binh hiện đại.