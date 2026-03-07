Tôi bị tăng huyết áp và mỡ máu. Tháng 10-11/2025, tôi đặt tổng cộng 5 stent và được bác sĩ kê đơn thuốc theo từng đợt 1 tháng, 2 tháng. Ngày 7/3 tới là lịch tái khám nhưng rơi vào thứ 7. Tôi có thể đi khám trước vào thứ 6 (6/3) hoặc lùi sang thứ 2 (9/3) được không? Xin cảm ơn! (Đỗ Văn Cường, Cầu Giấy, Hà Nội )

ThS. Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) trả lời:

Thời điểm này nhiều bệnh nhân mắc bệnh mạn tính quay lại cơ sở khám chữa bệnh để tái khám và lĩnh thuốc bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo quy định hiện hành, người bệnh không bắt buộc phải đến chính xác ngày hẹn. Trong trường hợp có việc đột xuất hoặc ngày hẹn trùng vào cuối tuần, ngày nghỉ, người bệnh có thể đến sớm hơn hoặc muộn hơn 1-2 ngày. Quy định đã được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn, tạo thuận lợi cho cả bệnh nhân và cơ sở y tế.

Trước đây, nhiều dịch vụ kỹ thuật như xét nghiệm HbA1c cho bệnh nhân đái tháo đường phải đủ đúng 3 tháng (90 ngày). Nếu lệch ngày, cơ sở y tế có thể bị xuất toán bảo hiểm hoặc phải giải trình. Hiện nay, người bệnh có thể đến sớm hơn vài ngày, nhất là khi lịch hẹn rơi vào thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ.

Bệnh nhân mắc bệnh mạn tính không nhất thiết phải đi khám đúng ngày bác sĩ hẹn để lĩnh thuốc BHYT. Ảnh: Hải Anh

Với trường hợp bệnh nhân tim mạch đã đặt stent, nếu tình trạng sức khỏe ổn định, không xuất hiện triệu chứng bất thường, việc tái khám sớm hơn 1 ngày (6/3) hoặc muộn hơn 1-2 ngày (9/3) đều có thể được xem xét, tùy theo lịch làm việc của cơ sở y tế.

Đối với bệnh nhân mạn tính đã ổn định, bác sĩ có thể kê đơn thuốc tối đa 90 ngày. Người bệnh không nhất thiết phải khám hằng tháng mới được cấp thuốc như trước.

Người bệnh nên chủ động trao đổi với bác sĩ điều trị về tình trạng sức khỏe và nhu cầu lĩnh thuốc dài ngày nếu đủ điều kiện. Khi hẹn lịch tái khám cho lần tiếp theo, bệnh nhân cũng nên trao đổi trước để tránh rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ hoặc thời điểm bận việc riêng.

Việc phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ và người bệnh sẽ giúp đảm bảo quyền lợi BHYT, đồng thời duy trì điều trị liên tục, an toàn và hiệu quả.