Trong bối cảnh thị trường máy tính cá nhân đang chững lại và người tiêu dùng ngày càng thắt chặt chi tiêu, Apple được cho là đang chuẩn bị tung ra một “vũ khí chiến lược” mới: mẫu MacBook giá rẻ hứa hẹn mang lại giá trị vượt trội đến mức có thể khiến cả những người chưa từng sở hữu máy tính cũng phải cân nhắc xuống tiền.

MacBook của Apple luôn hút khách với thiết kế bắt mắt. Ảnh: Apple

Tháng 3 được dự đoán sẽ là thời điểm sôi động với hàng loạt sản phẩm mới ra mắt và nhiều khả năng mẫu MacBook giá phải chăng này sẽ xuất hiện ngay trong tuần.

Theo các nguồn tin trong ngành, Apple tin tưởng rằng sản phẩm mới sẽ toát lên “giá trị đáng kinh ngạc”, từ thiết kế cho tới hiệu năng và mức giá.

Một trong những điểm hấp dẫn nhất của chiếc MacBook này được cho là sự kết hợp giữa khung nhôm nguyên khối unibody cao cấp và các tùy chọn màu sắc trẻ trung, nổi bật.

Điều này cho thấy Apple không chỉ nhắm tới phân khúc người dùng phổ thông mà còn muốn thu hút giới trẻ, sinh viên và những người lần đầu tiếp cận máy tính cá nhân.

Quan trọng hơn, nội bộ Apple được cho là đánh giá rất cao tiềm năng thương mại của sản phẩm. Công ty tin rằng mẫu MacBook giá rẻ này không chỉ bán chạy, mà còn có thể mở rộng đáng kể tệp khách hàng, bao gồm cả những người hiện chưa sở hữu bất kỳ chiếc máy tính nào.

Lôi kéo người dùng Windows và Chromebook

Trong bản tin Power On mới nhất, nhà báo Mark Gurman của Bloomberg nhận định rằng MacBook giá rẻ sẽ nhanh chóng trở nên phổ biến.

Theo ước tính trước đó, riêng mẫu máy này có thể chiếm tới 25% tổng doanh thu Mac di động trong năm 2025, một con số rất đáng chú ý đối với một sản phẩm hoàn toàn mới.

Apple được cho là đang đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng thu hút người dùng chuyển đổi từ máy Windows và Chromebook.

Nội bộ công ty mô tả mẫu MacBook này là một “món hời khó cưỡng”, đủ sức tạo ra làn sóng chuyển hệ điều hành quy mô lớn.

Không chỉ vậy, Apple còn tin rằng ngay cả những người đang sử dụng iPhone nhưng chưa từng mua máy tính cũng có thể bị thuyết phục.

Khi mức giá trở nên dễ tiếp cận hơn, kết hợp với hệ sinh thái phần mềm đồng bộ giữa iPhone, iPad và Mac, động lực nâng cấp hoặc mua thiết bị đầu tiên sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Sự liền mạch giữa các sản phẩm, từ đồng bộ tin nhắn, hình ảnh, tài liệu đến khả năng tiếp tục công việc giữa các thiết bị, chính là lợi thế cạnh tranh mà Apple tin rằng đối thủ khó có thể sao chép hoàn toàn.

Giá bán: Yếu tố quyết định thành bại

Hiện tại, Apple chưa công bố mức giá chính thức. Tuy nhiên, các báo cáo trước đây cho rằng MacBook giá rẻ có thể được niêm yết ở mức 699 USD hoặc 799 USD.

Gần đây hơn, do tình trạng khan hiếm DRAM trên thị trường toàn cầu, một số nguồn tin cập nhật rằng giá có thể nhích lên khoảng 749 USD.

Để so sánh, mẫu MacBook Air 13 inch dùng chip M4 với 16GB RAM hợp nhất và SSD 256GB hiện đang được bán với giá 899 USD trên Amazon.

Đáng chú ý, đã có thời điểm phiên bản này giảm xuống còn khoảng 749,99 USD, dù thị trường bộ nhớ vẫn gặp khó khăn về nguồn cung.

Nếu MacBook giá rẻ thực sự ra mắt với mức 749 USD, người tiêu dùng không quá vội vàng có thể chờ thêm vài tuần hoặc vài tháng để đón các đợt giảm giá.

Lịch sử cho thấy Apple và các nhà bán lẻ thường tung ưu đãi 50–100 USD sau giai đoạn đầu mở bán, đặc biệt khi nhu cầu thị trường ổn định.

Cú hích doanh số kỷ lục?

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở giá bán, mà còn ở chiến lược dài hạn của Apple.

Trong bối cảnh thị trường PC toàn cầu cạnh tranh khốc liệt, việc tung ra một sản phẩm có mức giá “dễ thở” hơn có thể giúp Apple mở rộng thị phần đáng kể, đặc biệt tại các thị trường mới nổi và nhóm người dùng trẻ.

Nếu dự báo của Bloomberg chính xác, MacBook giá rẻ sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng trong năm 2025.

Việc chiếm tới 1/4 doanh thu Mac di động đồng nghĩa với hàng triệu thiết bị được bán ra, một con số đủ để tạo nên bước ngoặt.

Dù vậy, mức độ thành công thực sự vẫn còn là ẩn số. Phản ứng của người dùng Windows lâu năm, sức ép từ Chromebook giá rẻ, cũng như biến động chi phí linh kiện toàn cầu sẽ là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số.

Trong vài tuần tới, khi Apple chính thức công bố sản phẩm, thị trường sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn.

Nhưng nếu những gì rò rỉ là chính xác, đây có thể là lần đầu tiên trong nhiều năm, một chiếc MacBook không còn là lựa chọn “xa xỉ”, mà trở thành thiết bị đủ hấp dẫn để đại đa số người dùng cân nhắc, thậm chí là bước khởi đầu cho hành trình gia nhập hệ sinh thái Apple.

(Theo Wccftech, Macworld)