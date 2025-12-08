Song Ngư (từ Bankok, Thái Lan)
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Tuyển nữ Việt Nam quyết đánh bại Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng B, lúc 18h30 ngày 8/12, sớm giành vé vào bán kết SEA Games 33.
Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33 hôm nay 8/12 - Cung cấp lịch thi đấu môn bóng đá nam và nữ SEA Games 33 mới nhất tại đây.
U22 Việt Nam chịu áp lực khi phải thắng U22 Malaysia, trong khi đối thủ của thầy thò HLV Kim Sang Sik chỉ cần hòa là vào bán kết SEA Games 33.