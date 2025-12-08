u22 viet nam 9.jpg
u22 viet nam 8.jpg
Chiều 8/12, U22 Việt Nam tiếp tục có buổi tập chuẩn bị cho trận gặp U22 Malaysia tại bảng B, bóng đá nam SEA Games 33.
u22 viet nam 10.jpg
Trước buổi tập, HLV Kim Sang Sik luôn nhắc nhở các cầu thủ phải có sự tập trung cao nhất, nỗ lực lớn nhất để chuẩn bị tốt cho trận đấu man tính "sinh tử" sắp tới.
u22 viet nam 1.jpg
U22 Việt Nam sau phần khởi động nhanh chóng bước vào bài tập đối kháng.
u22 viet nam 5.jpg
Các cầu thủ đều hiểu rõ triết lý của HLV Kim Sang Sik.
u22 viet nam 2.jpg
Nguyễn Lê Phát (2) cho biết anh và các đồng đội được HLV Kim Sik yêu cầu phải chắt chiu cơ hội.
u22 viet nam 11.jpeg
Ở buổi tập chiều 8/10, U22 Việt Nam được luyện khá nhiều bài không chiến.
u22 viet nam 7.jpeg
Đây có thể một trong những phương án tấn công của U22 Việt Nam trong trận gặp U22 Malaysia.
u22 viet nam 12.jpg
U22 Việt Nam đang ở thế bất lợi khi phải thắng đối thủ mới giành quyền đi tiếp.
u22 viet nam 6.jpg
Ngay cả những cầu thủ ở hàng phòng ngự như Lý Đức cũng được yêu cầu lên hỗ trợ hàng công U22 Việt Nam

Song Ngư (từ Bankok, Thái Lan)

