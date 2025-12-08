"Thua trận này thực sự đáng tiếc. Đáng lẽ với diễn biến trận đấu, kết quả hòa sẽ hợp lý hơn. Một số tình huống dẫn đến bàn thua của tuyển nữ Việt Nam, tôi xin chịu trách nhiệm. Nhưng cũng có vài pha trọng tài xử lý chưa công bằng. Tôi không đổ lỗi, nhưng cần sự công bằng. Có tình huống bóng chạm tay đối thủ mà không thổi, còn với đội tuyển nữ Việt Nam thì thổi rất chặt, trong khi lại nương tay hơn với Philippines", HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau trận thua đáng tiếc của đội nhà trước Philippines.

HLV Mai Đức Chung cho rằng tuyển nữ Philippines không có gì hay ngoài bóng bổng, ông nói: “Họ không có những pha phối hợp rõ ràng nào cả, chỉ tận dụng lợi thế bóng bổng và sức mạnh. Họ chơi đơn giản như vậy thôi, không có sự phối hợp mạch lạc nào. Thua ở phút cuối thật sự rất tiếc".

HLV Mai Đúc Chung tiếc vì thua Philippines phút cuối.

Về lối chơi của tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung thừa nhận có một số vấn đề: “Trong họp đấu pháp, chúng tôi xác định không chơi bóng bổng, nhưng nhiều thời điểm các bạn lại chơi tự phát. Sai lầm của chúng ta là cứ liên tục tạt bóng. Tôi nhắc rất nhiều rằng phải chơi bóng sệt, phối hợp tam giác nhỏ, nhưng do khoảng cách đội hình không tốt nên các cầu thủ buộc phải đá dài".

Về việc sắp xếp 3 trung vệ mới, huấn luyện viên Mai Đức Chung lý giải: “Diễm My có kinh nghiệm đá thòng, còn hai bạn còn lại cao to, bố trí như vậy để chống bóng bổng và các bạn đã thực hiện tốt. Tuy nhiên, có vài sự thay người chưa hiệu quả, hơi bị động, chưa khai thác được điểm yếu của đối thủ”.

Tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp. Ảnh: Quốc An

“Việc thay Trúc Hương ở phút 31 là do cầu thủ này chơi không tốt, mất bình tĩnh, mất bóng nhiều và tranh chấp chưa hiệu quả. Ở vị trí đó, lẽ ra tôi nên thay bằng một cầu thủ trẻ và khỏe hơn, nhưng thời điểm đó tôi hơi bị động. Thua trận này, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm”, huấn luyện viên Mai Đức Chung nói thêm.

Đánh giá về cơ hội vào bán kết, HLV Mai Đức Chung tin tưởng tuyển nữ Việt Nam sẽ tự quyết được số phận của mình: “Cơ hội đi tiếp vẫn còn. Chỉ cần thắng Myanmar là sẽ vượt qua vòng bảng. Khi đó có khả năng cả ba đội cùng có 6 điểm và khi so hiệu số bàn thắng, chúng ta vẫn có lợi thế hơn Myanmar và Philippines nếu kịch bản này xảy ra”.

