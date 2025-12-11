Theo báo The Nation, quân đội Thái Lan ngày 11/12 xác nhận việc 9 binh lính thiệt mạng vì các cuộc đụng độ, trong bối cảnh xung đột biên giới giữa nước này và Campuchia đã bước sang ngày thứ 5.

Ngoài 9 binh sĩ thiệt mạng còn có 120 quân nhân khác bị thương khi làm nhiệm vụ ở biên giới. Bên cạnh đó, quân đội Thái Lan đã tiến hành sơ tán cho 199.618 dân thường ở khu vực nguy cơ cao tới các trung tâm trú ẩn.

"Lực lượng Campuchia vẫn tiếp tục mở các đợt tấn công mạnh vào quân đội Thái Lan bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21, máy bay không người lái (UAV) cảm tử và súng cối, chủ yếu tại khu vực Chong An Ma và đồi 667. Tuy vậy, Hải quân và Lục quân Thái Lan vẫn đang trấn áp được đối phương ở các khu vực biên giới. Không quân cũng yểm trợ một cách hiệu quả bằng các đợt tập kích chính xác", Chuẩn Đô đốc Surasan Kongsiri, đại diện quân đội Thái Lan thông tin.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã khuyến cáo các công dân đang ở Campuchia cân nhắc rời đi. Hiện có khoảng 600 - 1.200 người Thái Lan đang sinh sống và làm việc tại Campuchia.

9 binh lính Thái Lan thiệt mạng vì xung đột biên giới với Campuchia. Ảnh: The Nation

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul vẫn chưa nhận được liên lạc nào từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc làm trung gian hòa giải.

Khi được hỏi về khả năng Thái Lan chấp nhận dừng giao tranh ngay lập tức nếu ông Trump yêu cầu, ông Anutin nhấn mạnh: "Không nên đánh đồng vấn đề này. Chúng tôi trân trọng thiện chí của các nhà lãnh đạo mong muốn hòa bình. Nhưng đây là vấn đề giữa Thái Lan và Campuchia, chúng tôi cũng sẽ giải thích cho các bên khác tại sao tình hình lại diễn ra như như hiện tại".

Ngược lại, Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 11/12 cáo buộc Thái Lan tập kích các khu vực dân sự ở nước này, làm 10 dân thường thiệt mạng và 60 người bị thương.

"Trong ngày qua, quân đội Thái Lan đã tiếp tục thực hiện hành động tấn công, chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia. Không chỉ tập kích Quân khu 4 và Quân khu 5 của Campuchia, họ còn nã pháo vào khu vực có dân thường sinh sống", tờ Khmer Times dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia nói.

Theo Bộ Nội vụ Campuchia, nước này đã phải sơ tán 192.000 người dân ở khu vực biên giới vì lo ngại các cuộc tấn công của Thái Lan.

Vào sáng 11/12, Campuchia cũng gửi báo cáo lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) nhằm cáo buộc Thái Lan "tấn công vô cớ". "Các đợt tấn công của Thái Lan đã gây hư hại khu vực gần đền Preah Vihear, di sản thế giới được UNESCO công nhận. Chúng tôi đề nghị Hội đồng Bảo an lên án hành động của Bangkok, kêu gọi ngừng bắn nay lập tức và thành lập đoàn điều tra độc lập", báo cáo của Campuchia nêu rõ.