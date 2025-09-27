Phản ứng ngay sau khi FIFA thông báo về quyết định xử phạt, quyền Chủ tịch Yusoff Mahadi cho biết, FAM cũng như các cầu thủ nhập tịch đều hành động với thiện chí và minh bạch trong suốt quá trình xử lý hồ sơ.

“FAM đã xử lý toàn bộ hồ sơ và thủ tục liên quan một cách minh bạch, tuân thủ theo các hướng dẫn được ban hành”, Yusoff Mahadi lên tiếng trong thông cáo Liên đoàn.

FAM tuyên bố kháng cáo FIFA. Ảnh: FAM

Quyền Chủ tịch Yusoff tiếp: “Thậm chí, trước đây FIFA đã xem xét tư cách hợp lệ của các cầu thủ này và đưa ra xác nhận chính thức rằng họ đủ điều kiện để thi đấu cho Malaysia”.

FIFA đã mở cuộc điều tra về tư cách của các cầu thủ nhập tịch Malaysia từ một đơn tố cáo giấu tên.

Sau thời gian điều tra, FAM cùng 7 tuyển thủ Malaysia bị phát hiện vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC). Các vi phạm này liên quan đến việc làm giả giấy tờ.

Vì vậy, Ủy ban Kỷ luật FIFA xử phạt FAM cùng các cầu thủ Gabriel Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui và Hector Serrano.

Ông Yusoff khẳng định: “Liên quan đến quyết định mới nhất này, FAM sẽ tiến hành kháng cáo và sử dụng mọi kênh cùng thủ tục pháp lý hiện có nhằm bảo đảm quyền lợi của các cầu thủ, cũng như đội tuyển Malaysia luôn được bảo vệ”.

Án phạt của FIFA làm xấu hình ảnh bóng đá Malaysia, trong khi trận thắng tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 có thể bị hủy bỏ.

Rodrigo Holgado và Joao Figueiredo trong trận gặp tuyển Việt Nam. Ảnh: Metro

Trước sự nghi ngờ từ chính CĐV Malaysia, ông Yusoff nhấn mạnh, FAM cam kết hành động dứt khoát, tuân thủ các quy định quốc tế và bảo vệ sự trong sạch của bóng đá nước nhà.

“Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Malaysia và tất cả các bên liên quan để bảo đảm quá trình thực hiện luôn minh bạch, công bằng và dựa trên tinh thần thể thao”.

Theo ông Yusoff, “mọi diễn biến mới liên quan đến tiến trình kháng cáo và các bước tiếp theo của FAM sẽ được thông tin đến công chúng trong thời gian tới”.

Trong khi đó, tờ Metro than thở: “Tất cả các cầu thủ bị phạt trước đó đều đã thi đấu với Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, qua đó gây ra tranh cãi lớn trong làng bóng đá quốc gia”.