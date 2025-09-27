Án phạt từ FIFA

Tối 26/9/2025, FIFA chính thức ra thông báo xử phạt LĐBĐ Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ nhập tích vì hành vi giả mạo hồ sơ nhằm gian lận tư cách thi đấu trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Đây được xem là một trong những vụ bê bối nghiêm trọng nhất lịch sử bóng đá Malaysia, cũng như bóng đá châu Á, gây chấn động trên toàn cầu.

Các cầu thủ nhập tịch Malaysia làm giả hồ sơ trong trận gặp Việt Nam. Ảnh: FAM

Theo thông báo từ Ủy ban Kỷ luật FIFA, FAM đã gửi các tài liệu lên LĐBĐ thế giới để xin xác minh tư cách thi đấu cho các cầu thủ nhập tịch.

Tuy nhiên, những tài liệu này đã bị làm giả nhằm giúp các cầu thủ đủ điều kiện khoác áo tuyển Malaysia.

Bảy cầu thủ liên quan gồm: Gabriel Arrocha, Facundo Tomas, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui và Hector Serrano.

Tất cả đều đã ra sân trong trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam ngày 10/6/2025, thuộc vòng loại Asian Cup 2027. “Kết quả 4-0 nhiều khả năng bị hủy bỏ”, BH Sports viết với giọng chán nản.

Sau trận đấu kể trên, FIFA nhận được khiếu nại từ một bên chưa được tiết lộ (báo Indonesia đưa những tin đầu tiên), liên quan đến tư cách hợp lệ của một số cầu thủ Malaysia.

CĐV bóng đá Đông Nam Á phản ứng mạnh mẽ, kêu gọi FIFA phải đưa ra câu trả lời. Cuộc điều tra nhanh chóng được mở ra và phát hiện các tài liệu được FAM sử dụng có dấu hiệu bị chỉnh sửa, giả mạo nghiêm trọng.

Dựa trên các bằng chứng thu thập được, FIFA phạt FAM số tiền 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỷ đồng) vì vi phạm nghiêm trọng Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA.

Cả 7 cầu thủ nói trên bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ mỗi người và bị cấm tham gia tất cả hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 12 tháng, tính từ ngày ra quyết định.

Nguy cơ của Malaysia

Vấn đề tư cách thi đấu chính thức của các cầu thủ nhập tịch này sẽ tiếp tục được Tòa án Bóng đá FIFA xem xét.

FIFA cũng cho biết các bên liên quan có quyền yêu cầu bản quyết định có lý do chi tiết trong vòng 10 ngày, và có thể kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo của FIFA nếu không đồng ý với phán quyết.

Malaysia gian lận có hệ thống. Ảnh: Bernama Pic

Vụ việc này đặt dấu hỏi lớn cho quá trình nhập tịch cầu thủ ở Malaysia. Trước đó, nước này từng được khen ngợi về chính sách sử dụng cầu thủ gốc Nam Mỹ để nâng tầm đội tuyển, đặc biệt là khi Indonesia thành công với các trường hợp nhập tịch từ Hà Lan.

Tuy nhiên, cách làm bất chấp luật lệ giờ đây đã phải trả giá đắt. Truyền thông Malaysia cũng nổi giận, như thể bị FAM lừa dối.

Người hâm mộ bóng đá Malaysia tỏ ra bức xúc và thất vọng. Một số chuyên gia cho rằng án phạt của FIFA có thể còn chưa phải là dấu chấm hết, khi AFC và các tổ chức bóng đá châu Á cũng có thể vào cuộc điều tra thêm.

Windsor John, cựu Tổng thư ký AFC người Malaysia, thể hiện sự thất vọng. Ông cũng nhận định vấn đề này rất nghiêm trọng, có thể làm thay đổi hoàn toàn FAM cũng như “Hổ vàng”.

Quyết định từ FIFA gây cuộc khủng hoảng niềm tin từ người hâm mộ, bóng đá Malaysia đối mặt với giai đoạn khó khăn chưa từng có.