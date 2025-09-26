"Ủy ban kỷ luật FIFA áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch vì vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến giả mạo và xuyên tạc", thông báo của FIFA cho biết.

Trước đó, FAM gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu lên FIFA kèm theo các tài liệu bị sửa đổi để đăng ký 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia liên quan đến việc làm giả và giả mạo tài liệu đăng ký thi đấu. Ảnh: Hải Hoàng

Những cầu thủ này đều ra sân trong trận tuyển Malaysia thắng tuyển Việt Nam 4-0 ở lượt đi vòng loại cuối Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10/6/2025 trên sân Bukit Jakil.

Sau khi tiến hành thủ tục xem xét và đánh giá chứng cứ, Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định phạt FAM số tiền 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ), tương đương khoảng 11,5 tỷ VNĐ. Bảy cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 CHF - khoảng 66 triệu VNĐ và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng kể từ ngày thông báo quyết định. Đồng thời, vấn đề tư cách thi đấu của các cầu thủ này đã được chuyển tới Tòa án Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét.

FAM và các cầu thủ nói trên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, đồng thời cũng có thể kháng cáo lên Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA theo quy định hiện hành.

Theo các quy định của Ủy ban kỷ luật AFC, tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 ở trận gặp tuyển Việt Nam ở trận đấu diễn ra vào ngày 10/6.

Nếu điều này xảy ra, tuyển Việt Nam lại tràn đầy cơ hội đi tiếp ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trận lượt về giữa 2 đội diễn ra vào cuối tháng 3/2026.