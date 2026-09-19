Kết quả vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/27
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
19/09/2026 02:00:00 Brentford  3-0  Chelsea FPT PLAY
19/09/2026 18:30:00 Tottenham - Aston Villa FPT PLAY
19/09/2026 21:00:00 Newcastle - Hull City FPT PLAY
19/09/2026 21:00:00 Brighton - Arsenal FPT PLAY
19/09/2026 21:00:00 Everton - Ipswich FPT PLAY
19/09/2026 23:30:00 Nottingham Forest - Coventry FPT PLAY
20/09/2026 20:00:00 Bournemouth - Liverpool FPT PLAY
20/09/2026 20:00:00 Leeds - Crystal Palace FPT PLAY
20/09/2026 20:00:00 Manchester City - Sunderland FPT PLAY
20/09/2026 22:30:00 Fulham - Manchester United FPT PLAY