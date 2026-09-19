Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
|Kết quả vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/27
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|TRỰC TIẾP
|19/09/2026 02:00:00
|Brentford 3-0 Chelsea
|FPT PLAY
|19/09/2026 18:30:00
|Tottenham - Aston Villa
|FPT PLAY
|19/09/2026 21:00:00
|Newcastle - Hull City
|FPT PLAY
|19/09/2026 21:00:00
|Brighton - Arsenal
|FPT PLAY
|19/09/2026 21:00:00
|Everton - Ipswich
|FPT PLAY
|19/09/2026 23:30:00
|Nottingham Forest - Coventry
|FPT PLAY
|20/09/2026 20:00:00
|Bournemouth - Liverpool
|FPT PLAY
|20/09/2026 20:00:00
|Leeds - Crystal Palace
|FPT PLAY
|20/09/2026 20:00:00
|Manchester City - Sunderland
|FPT PLAY
|20/09/2026 22:30:00
|Fulham - Manchester United
|FPT PLAY
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