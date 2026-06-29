Enzo Maresca chính thức trở lại dẫn dắt Man City, sau khi rời Stamford Bridge hồi đầu năm vì mối quan hệ đổ vỡ với lãnh đạo đội bóng.

Chiến lược gia 46 tuổi chủ động chia tay Chelsea, dù vẫn còn hợp đồng thời hạn 5 năm, hưởng lương 4 triệu bảng mỗi mùa và không hề bị đội chủ sân Stamford Bridge sa thải.

Việc Man City chậm công bố Maresca suốt hơn một tháng qua chủ yếu liên quan quá trình đàm phán khoản tiền bồi thường cho Chelsea.

Enzo Maresca thay Pep Guardiola dẫn dắt Man City - Ảnh: SunSport

Đội bóng thành London có bằng chứng về việc Maresca "phản bội". Thế nên, họ yêu cầu Man City cùng HLV người Italia chi số tiền lên đến 17 triệu bảng Anh "bồi thường để giải phóng hợp đồng".

Khi mọi thứ êm xuôi, Enzo Maresca mới được phép ký 3 năm với Man City. Đây cũng là lần thứ ba nhà cầm quân người Italia làm việc tại sân Etihad.

Trước đó, ông từng giúp đội trẻ Man "xanh" vô địch Premier League 2, đồng thời giữ vai trò trợ lý cho Pep Guardiola trong mùa giải đoạt cú ăn ba lịch sử 2022/23.

Chia sẻ trong lễ ra mắt, Maresca nói: "Man City là CLB mà tôi hiểu rất rõ. Được trao cơ hội dẫn dắt đội bóng này là điều tuyệt vời.

Man City được vận hành xuất sắc. Mọi hoạt động đều lên kế hoạch bài bản, đổi mới và có mục tiêu rõ ràng. Với một HLV, đó là môi trường lý tưởng, mang đến sự ổn định cần thiết để làm việc hiệu quả.

Bản thân rất nóng lòng làm việc cùng các cầu thủ mới. Tôi muốn đội bóng chiến thắng, chơi thứ bóng đá đẹp mắt và tận hưởng áp lực khi huấn luyện Citizens."

Sau khi nhậm chức, Maresca bắt tay ngay vào công việc. Truyền thông Anh tiết lộ, hậu vệ cánh phải Malo Gusto có thể tái ngộ ông tại Etihad, cùng tân binh trị giá 116 triệu bảng Elliot Anderson.



