Danh hiệu thứ 20 của Pep

Antoine Semenyo quỳ xuống cầu nguyện, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt cỏ Wembley. Tiếng còi mãn cuộc vừa vang lên, xác nhận chiến thắng trong trận chung kết FA Cup 2025/26.

Bàn thắng bằng cú đánh gót không tưởng của anh đã xuyên thủng hàng thủ Chelsea và mang chiếc cúp về cho Man City.

Man City giành danh hiệu thứ hai trong mùa giải.

Danh hiệu này là chiếc cúp thứ 20 của Man City dưới thời Pep Guardiola sau đúng một thập kỷ cầm quyền – một hiệu suất phi thường.

Trên khán đài danh dự, Hoàng tử William trao huy chương cho Guardiola cùng toàn đội, bao gồm cả Semenyo, tác giả bàn thắng quyết định. “Bàn thắng tuyệt lắm!”, Hoàng tử nói với anh. Semenyo chỉ mỉm cười.

Được chiêu mộ từ Bournemouth trong kỳ chuyển nhượng mùa đông với giá 64 triệu bảng, Semenyo là một trong những canh bạc lớn nhất của Guardiola. “Nếu thành công thì mức giá đó là rẻ!”, chiến lược gia người Tây Ban Nha vui vẻ nói sau trận.

Không chỉ bật đèn xanh cho thương vụ, Guardiola còn kiên trì sử dụng Semenyo bất chấp phong độ thất thường, kể cả khi điều đó khiến đội hình mất cân bằng, như ở Bernabeu tại Champions League hay chính trận chung kết FA Cup này.

Guardiola tung ra đội hình giàu sức tấn công khi đối đầu Chelsea. Ông để Rodri đá chính ngay sau khi bình phục chấn thương vùng háng cách đây ba tuần, xếp anh cùng Bernardo Silva ở tuyến giữa.

Phía trên là 4 cầu thủ thiên hướng tấn công: Semenyo, Jeremy Doku, Omar Marmoush và Erling Haaland. Một hệ thống đầy hỏa lực nhưng cũng khiến cấu trúc phòng ngự của Man City luôn ở trạng thái mong manh.

Chelsea tổ chức pressing tầm trung cực kỳ kỷ luật. Các trung vệ, hậu vệ biên và tiền vệ “The Blues” di chuyển như một cỗ máy.

Levi Colwill, Reece James và Enzo Fernandez liên tục co giãn đội hình với độ chính xác cao, được hỗ trợ bởi Marc Cucurella, Malo Gusto và Moises Caicedo. Hệ thống ấy khiến Man City gần như không thể luân chuyển bóng đủ nhanh để tạo khoảng trống.

Khoảnh khắc kỳ diệu

Man City kiểm soát bóng nhưng cơ hội rất ít. Haaland bị khóa chặt giữa các trung vệ Chelsea, còn Marmoush và Semenyo – vốn mạnh ở chạy chỗ hơn phối hợp – làm nhịp độ tấn công trở nên rời rạc. Chỉ Doku và đôi lúc Bernardo Silva có thể tạo đột biến.

Hiệp 1 kết thúc với đúng 1 cú sút đáng kể, đến từ Haaland sau đường chuyền dài của Marc Guehi.

Sau giờ nghỉ, Guardiola thay Marmoush bằng Rayan Cherki nhưng thế trận vẫn bế tắc. Chelsea giống như một pháo đài. Và rồi khoảnh khắc phi lý xuất hiện.

Cherki cùng Bernardo Silva hoán đổi vị trí bên cánh phải, trong khi Haaland và Semenyo cũng di chuyển chéo nhau. Hai đường chạy đồng thời khiến hàng thủ Chelsea mất phương hướng trong tích tắc.

Cucurella để Haaland có một mét khoảng trống ở biên phải và tiền đạo Na Uy lập tức chuyền vào cho Semenyo.

Tiền đạo 26 tuổi xoay người khéo léo rồi đánh gót một chạm trong tư thế quay lưng với khung thành, khi Colwill bám sát phía sau. Cú chạm bóng khiến thủ môn Robert Sanchez hoàn toàn bất ngờ.

Chelsea thủng lưới dù gần như không mắc sai lầm nào. Thậm chí lúc Semenyo ghi bàn, có tới 8 cầu thủ Chelsea đang đứng trong vòng cấm bảo vệ khung thành.

Bàn thắng ấy như một sự giải oan cho Semenyo. Sinh ra tại London, anh từng bị hàng loạt học viện bóng đá từ chối. Arsenal, Tottenham, Crystal Palace, Fulham hay Millwall đều không nhận anh.

Có thời điểm Semenyo bỏ bóng đá suốt một năm. Chỉ đến khi Bristol City trao cơ hội lúc anh 17 tuổi, sự nghiệp mới hồi sinh.

Bàn thắng tại Wembley không chỉ khẳng định Semenyo, mà còn thêm một lần chứng minh con mắt của Guardiola – người vừa giành FA Cup thứ 3 trong sự nghiệp huấn luyện ở Anh.

“Chúng tôi sẽ không ăn mừng”, Guardiola nói sau khi bị học trò dội champagne lên người. “Sẽ không có lấy một cốc bia”.

Sau League Cup và FA Cup, Man City giờ dồn toàn lực cho cuộc đua Premier League. Họ sẽ gặp Bournemouth ở vòng áp chót, khi chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 2 điểm. Cuộc đua vô địch đang rất nghẹt thở.