Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng 4 năm với Chelsea.

Thông tin trên mang đến sự khích lệ lớn cho fan The Blues, khi đội nhà vừa thua Man City ở chung kết FA Cup, khép lại một mùa giải thảm hại.

Chelsea chuẩn bị công bố tân HLV Xabi Alonso - Ảnh: SunSport

Xabi Alonso đồng gia gia nhập Chelsea, bất chấp việc nhiều người hâm mộ Liverpool kêu gọi ông về thay ghế Arne Slot.

Nếu chính thức được bổ nhiệm, Xabi Alonso sẽ là thuyền trưởng thứ 6 dưới thời ông chủ của BlueCo.

Để thuyết phục được nhà cầm quân trẻ tài năng, lãnh đạo Chelsea hứa hẹn trao cho Xabi Alonso nhiều quyền hạn trong công tác chuyển nhượng.

Ngoài ra, họ cũng cam kết sẽ chiêu mộ thêm những ngôi sao đã thành dành, để làm chỗ dựa cho dàn cầu thủ trẻ hiện tại.

Sau khi sàng lọc hàng loạt cái tên như Andoni Iraola, Marco Silva, Filipe Luis... các sếp lớn Chelsea quyết định chọn Xabi Alonso và muốn công bố ông càng sớm càng tốt.

Trước đó, Alonso từng dẫn dắt Bayer Leverkusen vô địch Bundesliga với thành tích bất bại và giành cúp Quốc gia Đức DFB-Pokal, lọt vào chung kết Europa League.

Ông về làm công tác huấn luyện ở đội bóng Hoàng gia hè năm ngoái. Tuy nhiên, Xabi Alonso bị sa thải do không thể hòa hợp với một vài ngôi sao ở Real Madrid, điển hình là Vinicius.