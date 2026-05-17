Cristiano Ronaldo cùng Al Nassr bước vào trận chung kết AFC Champions League Two với quyết tâm rất lớn. Sau nhiều lần lỡ hẹn ở các đấu trường quan trọng, siêu sao người Bồ Đào Nha được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng Saudi Arabia lần đầu tiên chinh phục danh hiệu này.

Tuy nhiên, tham vọng của Al Nassr nhanh chóng vấp phải thử thách lớn từ Gamba Osaka. Đại diện Nhật Bản nhập cuộc chặt chẽ, chủ động phong tỏa các hướng tấn công của đối thủ và không cho Ronaldo nhiều khoảng trống để xử lý bóng.

Ronaldo lại lỗi hẹn với danh hiệu đầu tiên cùng Al Nassr - Ảnh: 433

Phút 29, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện. Từ một pha tấn công trung lộ sắc nét, Deniz Hummet tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Al Nassr, đưa Gamba Osaka vượt lên dẫn 1-0.

Bị dẫn bàn, Al Nassr buộc phải đẩy cao đội hình trong phần còn lại của trận đấu. Ronaldo nỗ lực di chuyển, tìm kiếm cơ hội trong vòng cấm, nhưng sự bọc lót kín kẽ của hàng thủ Gamba Osaka khiến anh gần như không có nhiều tình huống dứt điểm thực sự nguy hiểm.

Sang hiệp hai, HLV Jorge Jesus lần lượt tung Angelo Gabriel và Kingsley Coman vào sân nhằm gia tăng sức ép tấn công. Dù sở hữu nhiều ngôi sao đắt giá, Al Nassr vẫn thi đấu bế tắc trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của đội bóng Nhật Bản.

Chung cuộc, Gamba Osaka bảo toàn chiến thắng 1-0 để lần đầu tiên đăng quang AFC Champions League Two. Với Ronaldo, đây tiếp tục là một trận chung kết buồn khi anh vẫn chưa thể giành danh hiệu chính thức đầu tiên cùng Al Nassr.