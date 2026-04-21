Sau khi thông báo Bernardo Silva rời sân Etihad hè này, trung vệ người Anh - John Stones cũng chuẩn bị nối gót ra đi.

Chuyên gia chuyển nhượng nổi tiếng người Italia - Fabrizio Romano vừa đăng thông tin sốt dẻo trên trang cá nhân.

John Stones chuẩn bị chia tay Man City - Ảnh: Sky Sports

"John Stones dự kiến sẽ rời Man City hè tới theo dạng chuyển nhượng tự do.

Hậu vệ 31 tuổi muốn cống hiến đến hết mùa và dự kiến sẽ khăn gói rời CLB trong êm đẹp, sau khi đã chinh phục đủ mọi danh hiệu lớn nhỏ cùng Man City."

Đây là quyết định dễ hiểu bởi Stones quá mẫn cảm chấn thương. Kể từ đầu mùa, anh mới chỉ ra sân 7 trận tại Ngoại hạng Anh.

Chấn thương đùi khiến cựu cầu thủ Everton phải xa sân cỏ gần 2 tháng. Khi trở lại, John Stones không thể cạnh tranh với Khusanov và Guehi để lấy chỗ trong đội hình xuất phát.

Anh từng là hậu vệ đắt giá thứ hai trong lịch sử khi gia nhập đội chủ sân Etihad với mức phí 47,5 triệu bảng hè năm 2016.

Gần một thập kỷ phục vụ Man "xanh", ngôi sao tuyển Anh đã giành 6 chức vô địch Premier League, một chiếc cúp Champions League danh giá và nhiều danh hiệu quốc nội khác.