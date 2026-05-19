Tuy bản thân Pep Guardiola vẫn khăng khăng “tôi còn hợp đồng” trước chuyến làm khách Bournemouth của Man City vào đêm nay (1h30 ngày 20/5), nhưng tin tức ông chia tay Etihad vào cuối mùa, đã tràn ngập khắp mọi nơi.

Pep Guardiola có thể trở thành thuyền trưởng mới của tuyển Italia, chiếc ghế hiện vẫn bỏ trống. Ảnh: Transfer News Live

Cựu thuyền trưởng Barca được cho đã quyết định chia tay Man City, khép lại 10 năm gắn bó, từ những tuần trước, dù còn hợp đồng đến hè năm sau.

Lãnh đạo Man City đã chuẩn bị cho cuộc sống không có Pep Guardiola, đạt thỏa thuận sơ bộ với Enzo Maresco sẽ lên kế nhiệm kể từ mùa tới.

Kể từ khi đến Etihad vào 2016, Pep từng bước ‘nâng tầm’ Man City, gặt những thành công vang dội, trong đó có cú ăn 3 lịch sử (Premier League, FA Cup và Champions League) mùa giải 2022/23, kỷ lục 4 mùa liên tiếp thống trị Ngoại hạng Anh FA Cup, League Cup, Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup,... tổng cộng lên tới 20 danh hiệu.

Ở chiến dịch chuẩn bị khép lại, Pep xây dựng cho Man City một đội hình trẻ trung, mang tính kế thừa, khi hè này, ngoài Bernardo Silva, John Stones xác nhận ra đi, có thể thêm cả Rodri cũng nối gót.

Với người yêu mến Pep Guardiola, khi nghe tin tức ông rời Man City sau vòng cuối Ngoại hạng Anh 2025/26 (24/5), sẽ thêm mối quan tâm: ông làm gì tiếp theo, đâu là bến đỗ mới?

Pep được cho không dẫn dắt CLB nào nữa, sau khi chia tay Man City. Ảnh: Fabrizio Romano

Theo các nguồn tin, Pep Guardiola khả năng không nhận lời dẫn dắt thêm CLB nào, sau khi chia tay Man City. Thay vào đó, ông dành thời gian nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe sau những năm tháng làm việc hết công suất tại Etihad.

Cũng bởi vì lý do này, nên khả năng cao cựu thuyền trưởng Barca chuyển sang dẫn dắt một ĐTQG, như ông từng có lần bày tỏ mong muốn. Và tuyển Italia hiện là điểm đến tiềm năng.

La Gazzetta dello Sport từng hé lộ vào cuối tháng 4, Pep Guardiola sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị và cân nhắc việc dẫn dắt đoàn quân Azzurri. Sắc Thiên thanh đã 3 kỳ World Cup vắng tên, nên rất cần một người có thể tái thiết, khôi phục lại vị thế cho đội.

Pep từng chơi bóng ở Serie A (Brescia, AS Roma) và dành tình cảm cho đất nước Italia.

Đội tuyển Italia dự kiến công bố HLV trưởng mới sau ngày 24/6, khi LĐBĐ nước này (FIGC) thực hiện xong việc bầu cử và tìm ra tân Chủ tịch.

Rào cản lớn nhất để tuyển Italia mời được Pep Guardiola là vấn đề tiền lương, nhưng họ có thể tìm cách giải quyết vấn đề này bằng cách liên kết với nhà tài trợ trên áo đấu.