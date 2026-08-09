Hiệp một chứng kiến sự áp đảo của Man City khi đội bóng nước Anh liên tục gây sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, các chân sút áo xanh không thể đánh bại thủ môn Jan Oblak, người nhiều lần cứu thua xuất sắc cho Atletico Madrid.

Marmoush lập cú đúp - Ảnh: MC

Mải tấn công nhưng không tận dụng được cơ hội, Man City bất ngờ nhận bàn thua ở phút 43. Từ tình huống phạt góc, Hjulmand xử lý khéo léo rồi chuyền bóng tạo điều kiện để Dominguez thoát xuống đối mặt thủ môn và dứt điểm chính xác, đưa Atletico Madrid vượt lên dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, Man City nhanh chóng tạo ra khác biệt. Phút 57, từ đường căng ngang thuận lợi của Semenyo, Marmoush băng vào đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1 cho đội bóng thành Manchester.

Man City chạy đà thuận lợi trước mùa giải mới - Ảnh: MC

Chỉ hai phút sau, phút 59, Marmoush tiếp tục tỏa sáng với pha lập công thứ hai. Tiền đạo người Ai Cập hoàn tất cú đúp, giúp Man City lật ngược tình thế và dẫn Atletico Madrid 2-1.

Trong những phút cuối, Atletico Madrid nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công. Đến phút 90, Ait Nouri ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Man City.

Ghi bàn:

Man City: Marmoush 57', 59', Ait Nouri 90'

Atletico Madrid: Dominguez 43'

Đội hình xuất phát:

Man City: Donnarumma, Matheus Nunes, Ruben Dias, Reis, Gvardiol, Reijnders, Kovacic, Semenyo, Foden, Savinho, Marmoush

Atletico Madrid: Oblak, Dominguez, Hancko, Le Normand, Martinez, Hjulmand, Vargas, Koke, Mendoza, Martin, Lookman