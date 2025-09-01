Rodri cũng không đủ

“Chúng tôi làm được nhiều điều khiến tôi hài lòng, nhưng lại không thể thắng trận”, Pep Guardiola than thở, sống trong nỗi bất an khi Man City chưa thể gượng dậy.

Haaland ghi bàn nhưng không đủ với Man City. Ảnh: MCFC

Đội bóng từng thống trị Premier League với 4 chức vô địch liên tiếp trong khoảng thời gian 2021-2024, khởi đầu mùa giải mới bằng 2 thất bại trong 3 lượt đấu đầu tiên.

Ở vòng 2 Ngoại hạng Anh 2025/26 là cú ngã trên sân Etihad trước Tottenham. Lần này, thảm họa xảy ra tại Brighton, khi họ để đối thủ ngược dòng ở những phút cuối dù đã dẫn trước nhờ bàn của Haaland trong hiệp 1.

Gương mặt và cử chỉ trên băng ghế huấn luyện của Pep Guardiola toát lên nỗi giằng xé. Ông cần tìm ra lời giải, có lẽ còn nhiều về tâm lý hơn là chiến thuật.

“Sau bàn thắng, chúng tôi quên mất cách chơi bóng. Các cầu thủ lo lắng về việc thủng lưới nhiều hơn là tập trung thi đấu”, Guardiola than thở.

Tại Brighton, Guardiola cố gắng trở lại với những nền tảng cũ. Ông xếp Rodri đá chính, người đã vắng mặt ở trận mở màn gặp Wolves và chỉ đủ sức chơi 15 phút ở vòng trước.

Rodri cũng không thể cứu Man City và Pep. Ảnh: MCFC

Với sự điều tiết của Rodri, Man City khởi đầu đầy hứa hẹn. Haaland ghi bàn sau tình huống các cầu thủ đến từ Manchester pressing cường độ cao để đoạt bóng.

Đó là bàn thứ 88 của tiền đạo người Na Uy sau 100 trận Premier League, thành tích mà không có ai trong lịch sử sánh bằng. Người có thành tích tốt nhất trước đó là huyền thoại Alan Shearer, với 79 bàn sau 100 trận.

Bước ngoặt Nunes

Tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách khi nghỉ giữa hiệp còn bị cho là ít. Nhưng tất cả thay đổi sau sai lầm ngớ ngẩn của Matheus Nunes.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha, được Guardiola bố trí ở vị trí hậu vệ phải từ nửa cuối mùa giải trước, lao lên ngăn cản tình huống tạt bóng của Brighton với hai tay giống như tạo thành cối xay gió.

“Cối xay gió” Matheus Nunes khiến Man City thua ngược. Ảnh: PA

Kết quả, bóng đập tay anh và trọng tài thổi phạt đền. James Milner – sẽ bước sang tuổi 40 vào tháng 1 – dễ dàng gỡ hòa.

Từ đó, Man City bắt đầu liên tiếp mắc lỗi trong khâu luân chuyển bóng. Brighton trừng phạt bằng pha phản công kết liễu của tiền vệ người Đức, Gruda, với Mitoma kiến tạo.

Khi ấy, Rodri – khép lại trận đấu với 88% đường chuyền chính xác – đã không còn giữ nổi nhịp. “Tôi cần hồi phục để đạt phong độ cao nhất”, tiền vệ người Tây Ban Nha lên tiếng.

Anh thừa nhận: “Tôi không phải Messi. Không thể chỉ trở lại là khiến đội thắng hết trận này đến trận khác. Đây là công việc tập thể, và nếu muốn cạnh tranh, chúng tôi phải nâng tầm vì đang mắc những sai lầm trẻ con”.

Thống kê cho thấy, hiệp 2 Brighton chỉ cầm bóng 37% nhưng tung ra 11 cú sút, 6 lần trúng đích và ghi 2 bàn.

Trong khi đó, Man City kiểm soát bóng phần lớn thời gian nhưng không còn dứt điểm trúng khung thành lần nào nữa.

Nỗi thất vọng của Pep Guardiola. Ảnh: MCFC

Guardiola tin rằng đội bóng của mình sẽ tiến bộ theo thời gian. Nhưng ông cũng sớm đối diện với rắc rối.

Sau trận, Pep xác nhận Rayan Cherki – cái tên được kỳ vọng khỏa lấp khoảng trống sáng tạo mà De Bruyne để lại – phải nghỉ thi đấu 2 tháng vì chấn thương cơ.

Kỳ nghỉ tập trung ĐTQG và cả những giờ phút cuối kỳ chuyển nhượng có thể mang đến cho City đôi chút cơ hội tái thiết.

Bởi sau khi trở lại, họ sẽ đối diện chuỗi thử thách khốc liệt: derby Manchester tại Etihad, màn trở lại thành Manchester của De Bruyne cùng Napoli, và chuyến làm khách của Arsenal ở Emirates.