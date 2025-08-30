Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 3
(giờ Việt Nam)
ngày - giờ trận đấu TRỰC TIẾP
30/08/2025 18:30:00 Chelsea - Fulham K+Sport1
30/08/2025 21:00:00 Sunderland - Brentford K+Cine
30/08/2025 21:00:00 Tottenham - Bournemouth K+Action
30/08/2025 21:00:00 Wolves - Everton K+Sport2
30/08/2025 21:00:00 Manchester United - Burnley K+Sport1
30/08/2025 23:30:00 Leeds - Newcastle K+Sport1
31/08/2025 20:00:00 Brighton - Manchester City K+Sport1
31/08/2025 20:00:00 Nottingham Forest - West Ham K+Action
31/08/2025 22:30:00 Liverpool - Arsenal K+Sport1
01/09/2025 01:00:00 Aston Villa - Crystal Palace K+Sport2