Barcelona bước vào vòng 3 La Liga 2025/26 với áp lực lớn khi Real Madrid đã giành chiến thắng trước đó, buộc thầy trò Hansi Flick phải thắng Rayo Vallecano để không bị bỏ lại.

Đội khách nhập cuộc đầy quyết tâm và ngay phút đầu, Yamal đã tạo ra tình huống nguy hiểm nhưng không đánh bại được thủ môn Batalla. Chỉ vài phút sau, Raphinha và Torres cũng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

Yamal không đủ giúp Barca có chiến thắng - Ảnh: FCB

Trong khi Barca dần chững lại, Rayo Vallecano bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Đội chủ nhà liên tục uy hiếp khung thành, nhưng thủ môn Joan Garcia thi đấu chắc chắn để cứu nguy cho Barca.

Đúng lúc Barca gặp áp lực, Yamal lóe sáng. Sau pha đi bóng lắt léo trong vòng cấm, tài năng trẻ bị phạm lỗi và tự mình sút thành công quả phạt đền ở phút 36, mở tỷ số cho nhà đương kim vô địch.

Bước sang hiệp hai, Barcelona tiếp tục cầm bóng nhiều hơn nhưng sự phung phí cơ hội khiến họ không thể nới rộng cách biệt.

Rayo Vallecano tận dụng điều đó để vùng lên, và nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 67 với bàn gỡ hòa của Perez. Những sự điều chỉnh của Hansi Flick sau đó không mang lại hiệu quả.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1 đầy kịch tính. Barca chỉ có 7 điểm sau 3 vòng, tạm xếp thứ 4 và kém Real Madrid 2 điểm trên bảng xếp hạng.

Đội hình thi đấu

Rayo Vallecano: Batalla, Chavarria, Luiz Felipe, Lejeune, Ratiu, Garcia, Lopez, Ciss, Palazon, Diaz, De Frutos

Barcelona: Garcia, Kounde, Eric Garcia, Christensen, Balde, De Jong, Pedri, Olmo, Yamal, Raphinha, Torres