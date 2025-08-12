Man "xanh" sẽ mất một số cầu thủ tấn công trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào đầu tháng tới.

Jack Grealish chuẩn bị gia nhập Everton theo dạng cho mượn. Trong khi James McAtee cũng sắp hoàn tất thương vụ sang Nottingham Forest trị giá 20 triệu bảng Anh.

Man City có thể chiêu mộ Rodrygo - Ảnh: SunSport

Savinho có thể là cái tên tiếp theo rời Etihad, khi Tottenham gửi đề nghị chuyển nhượng 50 triệu bảng Anh nhằm chiêu mộ cầu thủ gốc Brazil.

Trước tình hình đó, Pep Guardiola nhiều khả năng phải bổ sung thêm một tiền đạo cánh, khỏa lấp chỗ trống mà những cái tên kể trên để lại.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay, Rodrygo là nhân tố đáng chú ý nhất trong tầm ngắm Man City.

Real Madrid sẽ để tiền đạo 24 tuổi này rời sân Bernabeu nếu nhận được lời đề nghị 100 triệu euro (khoảng 86 triệu bảng Anh).

Đây là mục tiêu trong mơ của Pep và ông sẽ thúc đẩy ban lãnh đạo chiêu mộ Rodrygo - hiện đang bị thất sủng tại Real Madrid.

Hè này, Arsenal cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc ký hợp đồng với Rodrygo. Thế nhưng, họ chùn bước trước mức phí cao mà đội bóng Hoàng gia yêu cầu.