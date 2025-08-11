Tương lai của Grealish tại Man City là dấu hỏi lớn khi anh chỉ được ra sân 7 lần tại Ngoại hạng Anh mùa trước.

Hồi đầu hè, HLV Pep Guardiola đã gợi ý cầu thủ trị giá 100 triệu bảng này nên tìm đội bóng mới để vực lại sự nghiệp đang lao dốc.

Jack Grealish sẽ làm việc cùng HLV David Moyes ở Everton - Ảnh: SunSport

HLV David Moyes nhanh chóng bày tỏ sự quan tâm đến Jack Grealish. Tuy nhiên, mức lương 300.000 bảng/tuần lại là rào cản lớn với Everton.

Các cuộc đàm phán giữa hai CLB gần đây mới tiến triển, khi Man "xanh" chấp nhận trả một phần lương cho tiền vệ người Anh.

Cuối cùng, Everton cũng đạt được thỏa thuận mượn ngôi sao 29 tuổi này trọn vẹn mùa bóng 2025/26. Thế nhưng, không có tùy chọn mua đứt trong giao kèo.

Theo Fabrizio Romano, cuộc kiểm tra y tế dành cho Jack Grealish đã được Everton đặt lịch vào hôm nay (11/8).

Hồi 2021, Grealish đầu quân cho đội chủ sân Etihad với bản hợp đồng kỷ lục 100 triệu bảng. Anh giành được 3 chức vô địch Premier League cùng chiếc cúp Champions League danh giá.

Nhưng phong độ của Jack Grealish giảm sút hai mùa gần đây. Đỉnh điểm là việc anh bị loại khỏi FIFA Club World Cup và không tập trung cùng toàn đội chuẩn bị cho mùa giải mới.