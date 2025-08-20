Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn hội thoại thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ. Trong đoạn ghi âm, một kẻ giả danh “cán bộ phòng tuyên truyền thuế” đã gọi điện yêu cầu chị Lan Phương phải “sửa đổi hồ sơ thuế” và chủ động liên hệ với một người khác là “chị Hiền” - được cho là “quản lý trực tiếp hồ sơ” của chị.

Ngay từ đầu, chiêu trò của đối tượng đã lộ rõ khi liên tục hối thúc: “Chị gọi ngay cho chị Hiền đi, chị ấy bận lắm, không ai rảnh quản lý hồ sơ cho chị đâu”.

Tuy nhiên, trái ngược với kịch bản chúng nghĩ là nạn nhân sẽ hoang mang làm theo, chị Lan Phương bình tĩnh đáp lại: “Thôi, em bảo chị Hiền bên đội thuế gọi cho tôi nhé, khi nào rảnh thì liên hệ”.

Sự kiên quyết và điềm tĩnh này khiến kẻ giả danh tỏ ra bực bội: “Mấy chị khó chịu quá!”. Nhưng chị Lan Phương cùng người bạn đi bên cạnh nói thẳng: “Lừa người khác đi, bọn chị già rồi, không lừa được đâu”.

Đối tượng xuống giọng “xin lỗi”, rồi bất ngờ thú nhận: “Em đùa với chị thôi. Chị dễ thương quá”. Từ đây, câu chuyện rẽ sang một hướng khó tin. Thay vì tắt máy, chị Lan Phương nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Em bỏ nghề này đi, tìm công việc chân chính mà làm. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh bị lừa thì em sẽ thấy nó đau thế nào”.

Bất ngờ, giọng kẻ giả danh lạc đi, thừa nhận: “Em hiểu rồi. Chị nói mà em khóc ở đây luôn đó. Khi lâm vào bước đường cùng thì đâm lao phải theo lao…”.

Ảnh minh họa. Nam Khánh

Chị Lan Phương tiếp tục động viên: “Không có con đường nào là bước đường cùng cả, chính nghề em đang chọn mới là đường cùng. Cố gắng quay về con đường lương thiện, rồi mọi thứ sẽ thay đổi”. Cuối cùng, kẻ giả danh không còn giữ được lớp vỏ “cứng rắn”, nghẹn ngào cảm ơn: “Cảm ơn chị Lan Phương. Chị đúng là người tuyệt vời”.

Luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho biết: đoạn hội thoại không chỉ khiến cộng đồng mạng bật cười bởi sự đối đáp rắn rỏi, thông minh của chị Lan Phương, mà còn để lại dư âm sâu sắc: sự bình tĩnh, khéo léo và nhân văn có thể biến một tình huống lừa đảo nguy hiểm thành một cuộc trò chuyện cảm hóa.

Tuy nhiên, luật sư cũng khuyến cáo: tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo yêu cầu từ những số điện thoại lạ tự xưng là cơ quan nhà nước. Khi gặp tình huống tương tự, người dân nên chủ động liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng để xác minh.

Đây vẫn là lời nhắc nhở mỗi người phải luôn tỉnh táo, cảnh giác trước vô vàn chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.

Theo luật sư, Tổng cục Thuế cũng đã đưa ra cảnh báo đến người nộp thuế: khi nhận được các cuộc gọi tương tự, cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế qua kênh chính thức để được hỗ trợ, tránh bị kẻ gian lợi dụng.

Người nộp thuế khi nhận được tin nhắn cần kiểm tra kỹ nội dung, không vội vàng trả lời hay làm theo hướng dẫn. Người nộp thuế cũng cần lưu ý rằng trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan thuế là nguồn tra cứu và xác minh đáng tin cậy.