Hai trong số những đội bóng thể hiện lối chơi bóng đá hay nhất World Cup 2026 sẽ đối đầu nhau để cạnh tranh giành một suất vào vòng bán kết (3h ngày 10/7).

Pháp, ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch theo tính toán của Opta, sẽ thử thách lối chơi táo bạo của Maroc – đội bóng liên tục gây bất ngờ cho thế giới.

Saibari không kịp bình phục. Ảnh: FRMF

Cả Pháp và Maroc đều lấy lối chơi tấn công làm đặc trưng, với những pha bóng đẹp mắt. Đây là cuộc tái đấu bán kết World Cup 2022 lịch sử, nơi đội bóng của Didier Deschamps giành chiến thắng 2-0.

Giới chuyên môn phân tích, nếu Pháp hay Maroc khoác lên mình chiếc áo đấu màu xanh – vàng của Brazil, cả thế giới sẽ nhận ra dấu ấn đặc trưng của phong cách bóng đá trứ danh “jogo bonito” (trận đấu đẹp).

Tuy nhiên, cuộc chiến ở Gillette Stadium bị ảnh hưởng đáng kể khi Ismael Saibari không kịp hồi phục chấn thương.

Saibari chính là đại diện cho vẻ đẹp của “Sư tử Atlas”. Anh được HLV Mohamed Ouahbi kéo từ tiền đạo cánh vào đảm nhận vai trò “số 9 ảo” và trở thành ngôi sao hàng đầu của giải đấu.

Trong trận vòng 1/8 thắng Canada, Saibari chấn thương và phải rời sân từ rất sớm.

Sau khi được điều trị, Saibari vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Vì thế, HLV Ouahbi không mạo hiểm sử dụng ngôi sao của mình trong trận gặp Pháp.

“Cậu ấy chưa sẵn sàng cho trận này, vẫn còn quá sớm… Tôi hy vọng Saibari có thể thi đấu ở trận tiếp theo”, HLV Ouahbi xác nhận, và tự tin về khả năng Maroc vào bán kết.

Ouahbi tiếp tục: “Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm giành vé vào bán kết, như thể đang bị dồn vào chân tường. Không có phần thưởng nào khác. Phần thưởng duy nhất là vô địch World Cup”.

HLV Ouahbi tuyên bố vô địch World Cup 2026. Ảnh: FRMF

Ngoài ra, HLV Ouahbi cũng cho rằng các học trò không được phép tự ti trước đối thủ: “Năm 2022, chúng tôi đã dành quá nhiều sự tôn trọng cho mọi đối thủ.

Lần này, chúng tôi phải chơi trận đấu của mình, không được sợ hãi, phải làm tốt hơn và thi đấu với 2000% khả năng. Không ai được phép nghĩ rằng những gì đã làm đến lúc này là đủ.

Chúng tôi phải ra sân với tinh thần chiến đấu cao nhất. Chìa khóa là phải khiến Pháp gặp khó khăn mỗi khi chúng tôi có bóng.

Chúng tôi cần kiên nhẫn và khai thác cả những khoảng trống ở khu vực trung lộ. Đó là mục tiêu, nhưng tôi sẽ không tiết lộ chi tiết hơn”.