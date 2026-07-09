Michael Olise bị phạt thẻ vàng ở tình huống va chạm với Matías Galarza. Cầu thủ người Paraguay ngã xuống sân ôm mặt đau đớn, dù đoạn băng quay chậm cho thấy, Olise chỉ nắm vào áo đối phương.

LĐBĐ Pháp (FFF) cho rằng, họ có đủ cơ sở để yêu cầu hủy thẻ vàng, đặc biệt sau khi FIFA bất ngờ chấp nhận kháng cáo của tuyển Mỹ, hoãn án treo giò một trận đối với Folarin Balogun.

Olise nhận thẻ vàng khi xô xát với Galarza - Ảnh: Sky Sports

Tuy nhiên, HLV Didier Deschamps vừa xác nhận, FIFA đã từ chối yêu cầu của FFF. Điều đó đồng nghĩa, Olise nguy cơ bị treo giò ở bán kết, nếu tiếp tục nhận thêm một thẻ vàng trong cuộc đối đầu Maroc đêm nay.

"Không có bất kỳ thay đổi nào với thẻ vàng của Olise. Sáng nay chúng tôi đã nhận thông báo từ FIFA rằng chiếc thẻ vẫn giữ nguyên" - Deschamps nói trong buổi họp báo.

Trước vòng tứ kết, Deschamps cập nhật về tình hình nhân sự: "Tôi chưa có đầy đủ thông tin vì phải rời trung tâm huấn luyện từ sáng sớm. Nhưng Tchouameni đã cảm thấy khá hơn. Đó là trường hợp duy nhất cần đánh giá thêm.

Tchouameni có thể sẽ tham gia buổi tập hôm nay, còn quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau. Ngoài ra, tất cả các cầu thủ khác đều sẵn sàng" - HLV Deschamps chia sẻ.

Bên cạnh đó, chiến lược gia 57 tuổi cũng khẳng định, đội trưởng Kylian Mbappe hoàn toàn đủ điều kiện thi đấu, bất chấp ồn ào liên quan đến cuộc khẩu chiến với nữ thượng nghị sĩ Paraguay - Celeste Amarilla.

Sau thất bại của Paraguay trước Pháp tại vòng 1/8, Amarilla đăng tải những bình luận gây tranh cãi trên mạng xã hội, khiến Mbappe đáp trả bằng cách gọi bà là "người phụ nữ đáng khinh".

"Kylian vẫn ổn. Cậu ấy là người rất mạnh mẽ cả về tinh thần lẫn thể chất và đang hoàn toàn tập trung cho trận đấu gặp Maroc" - Deschamps thông tin.