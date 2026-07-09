3h ngày 10/7, sân Foxborough:

Tuyển Pháp đã trình diễn thứ bóng đá đầy cuốn hút tại World Cup 2026. Nhưng chiến thắng nhọc nhằn 1-0 Paraguay ở vòng 1/8 có lẽ lại là kết quả khiến HLV Didier Deschamps hài lòng nhất.

Trước lối chơi tiểu xảo và không ngại va chạm của đội bóng Nam Mỹ, Les Bleus vẫn giữ được sự tỉnh táo dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khi nhiệt độ tại Philadelphia vượt ngưỡng 40 độ C.

Mbappe là hạt nhân chính trên hàng công tuyển Pháp - Ảnh: French Team

Sau hiệp một tẻ nhạt hai đội không tung ra nổi cú sút trúng đích nào, bước ngoặt chỉ đến phút 70. Kylian Mbappé thực hiện thành công quả phạt đền, mang về chiến thắng tối thiểu cho "gà trống".

Kết quả đưa thầy trò Deschamps vào tứ kết gặp Maroc, đối thủ từng để thua Les Bleus 0-2 ở bán kết World Cup 2022 trên đất Qatar.

Trận cầu năm đó, Maroc sớm thủng lưới ngay phút thứ 5. Tuy nhiên, đại diện Bắc Phi có cơ sở để tin rằng, họ đủ sức gây khó cho Pháp tại Foxborough tới đây.

Maroc đã chơi đầy ấn tượng từ đầu giải. Họ dễ dàng vượt qua vòng bảng, rồi vượt qua Hà Lan trên chấm luân lưu. Tiếp đó, Maroc thể hiện bản lĩnh khi đánh bại đồng chủ nhà Canada 3-0, ghi tên mình vào tứ kết.

Dẫu vậy, Maroc đang đối mặt với tổn thất đáng kể về lực lượng. Chân sút chủ lực Ismael Saibari - người ghi bàn ở cả ba trận vòng bảng dính chấn thương gân kheo, không thể ra sân trận gặp Pháp.

Tại vòng 1/8, đội bóng Bắc Phi tận dụng rất hiệu quả cơ hội, với 3 bàn thắng chỉ từ 5 pha dứt điểm.

Kịch bản giằng co, thiên về đấu sức nhiều khả năng xảy ra trong 45 phút đầu tại Boston. Tuy nhiên, dù Maroc sở hữu chuỗi 34 trận bất bại, đối đầu hàng công mạnh tuyển Pháp là thử thách cực đại.

Pháp được đánh giá nhỉnh hơn Maroc - Ảnh: IG

Les Bleus ghi 13 bàn sau bốn trận đầu tiên tại World Cup 2026. Họ lần lượt vượt qua Senegal, Iraq và Na Uy để dẫn đầu bảng I, trước khi vùi dập Thụy Điển 3-0 ở vòng 1/8.

HLV Didier Deschamps đã chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến giàu thể lực trước đối thủ chỉ thủng lưới 2 bàn sau 7 trận tại cúp châu Phi hồi đầu năm.

Tuy nhiên, khi đối thủ dần xuống sức, tốc độ cùng khả năng tạo đột biến của Ousmane Dembélé, Desire Doue, Michael Olise và đặc biệt Kylian Mbappe sẽ tạo nên khác biệt.

Dự đoán: Pháp thắng 1-0

Thông tin lực lượng

Pháp: Tchouameni và Marcus Thuram vắng mặt vì chấn thương.

Maroc: Tiền đạo Saibari bị tổn thương gân kheo. Trung vệ Chadi Riad đã hoàn toàn sung sức.

Đội hình dự kiến

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.

Maroc: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi.