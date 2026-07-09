Pháp vs Maroc, cuộc so tài lúc 3h ngày 10/7, tái hiện trận bán kết World Cup 2022 tại Qatar, nơi thầy trò HLV Didier Deschamps giành chiến thắng 2-0.

Mbappe cùng các đồng đội giờ đây đang hướng đến trận chung kết World Cup thứ 3 liên tiếp, với sức mạnh đội hình được đánh giá là toàn diện nhất giải đấu.

Pháp được các chuyên gia dự đoán tiếp tục chiếm ưu thế trong đối đầu với Maroc. Ảnh: LivesoccerTV

Ở trận đấu vòng 16 đội, trước một Paraguay chơi đầy tiểu xảo, Pháp đã gặp khó khăn, nhưng nói như Mbappe sau đó, đối thủ thích chơi rắn thì họ cũng sẵn sàng… chiều.

Và Pháp đã cho thấy được bản lĩnh và phẩm chất để giành chiến thắng, với quả phạt đền thành công được Mbappe thực hiện ở phút 70, lấy vé tứ kết World Cup 2026.

Từ đầu giải, Pháp thể hiện phong độ ấn tượng, ghi 14 bàn và chỉ để thủng 2, trong đó Mbappe đóng góp 7 bàn. Ngôi sao Real Madrid đang so kè quyết liệt Messi (8 bàn) và khả năng tiếp tục thách thức đàn anh, chạm thêm ngưỡng mới.

Đội bóng của HLV Deschamps được đánh giá là không có điểm yếu, có thể kiểm soát cuộc chơi và nhanh chóng thay đổi nhịp độ khi cần.

Dưới góc nhìn của giới chuyên môn, sẽ thật khó để các đối thủ ngăn chặn mạch thắng của Pháp lúc này.

Với Maroc, Les Blues chính là đối thủ đã khiến họ lỡ giấc mơ vào chung kết World Cup 4 năm trước. Lúc này, họ rất muốn 'báo thù' để thực hiện mục tiêu còn dang dở ấy.

Maroc vừa có trận thắng giòn Canada, nhưng đã gặp khó khăn trong hiệp 1. Phải sau giờ giải lao, họ mới kiểm soát được thế trận và Ounahi đã xoay chuyển cục diện cho nhà vô địch châu Phi với cú đúp (50’, 82’) bàn thắng, trước khi Rahimi ấn định chiến thắng 3-0 vào phút bù giờ.

Những Mbappe, Haaland, Harry Kane gọi, Messi luôn trả lời theo cách khiến người yêu bóng đá thêm say đắm. Ảnh: Fox Soccer

HLV Mohamed Ouahbi muốn các học trò nhập cuộc tốt hơn khi đấu với Pháp, bởi nếu không, họ có thể bị đối thủ trừng phạt ngay lập tức, với dàn hỏa lực mạnh như Mbappe, Olise, Dembele,…

Hakimi và đồng đội cho thấy sự chắc chắn nơi hàng thủ, và đã chứng minh điều đó khi đấu Brazil, Hà Lan, nhưng để vượt qua được Pháp, họ không chỉ cần điểm mạnh ấy mà còn phải làm sao để chớp thời cơ ghi bàn vào lưới đối thủ.

Một tổn thất về nhân sự cho Maroc khi Ismael Saibari gặp chấn thương trong trận đấu với Canada và sẽ vắng mặt trong trận đấu với Pháp.

Các chuyên gia Sky Sports dự đoán, trận tứ kết World Cup 2026, Pháp vs Maroc sẽ là cuộc đấu của hàng công siêu mạnh và hàng thủ chắc chắn và họ nghiêng về một chiến thắng sít sao cho đoàn quân của Didier Deschamps.

Chuyên gia Sportskeeda nhận định, Pháp vs Maroc sẽ là cuộc đấu chiến thuật căng thẳng và đội mạnh hơn sẽ giành chiến thắng. Dự đoán được đưa ra: Pháp 2-1 Maroc.

Sportsmode cũng lựa chọn Pháp thắng Maroc, nhưng với tỷ số tối thiểu 1-0 và được định đoạt trong hiệp phụ. Trong khi Khel Now nghĩ trận đấu có nhiều bàn thắng, với Pháp 4-2 Maroc.

Đội hình dự kiến:

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.

Maroc: Bounou; Hakimi, Halhal, Diop, Mazraoui; Bouaddi, Aynaoui; Diaz, Ounahi, Khannouss; Rahimi.